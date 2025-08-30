Fin a la pesadilla: la vecina de 80 años de Santa Margalida tendrá luz en su casa tras más de un mes sin suministro

La pesadilla de Marta Susana Pratone, la vecina de 80 años que llevaba más de un mes sin luz en su casa de la calle Ses Casetes, en Santa Margalida, llega a su fin. Endesa procederá de manera inmediata a la colocación del contador eléctrico que le permitirá recuperar el suministro.

Al parecer, el retraso en la tramitación del contador se debió a un error ajeno a Endesa. Habría sido, en cambio, un fallo de comunicación por parte de la empresa comercializadora con sede en Madrid. Esta última no habría remitido a Endesa la documentación necesaria —la licencia de primera ocupación—, requisito imprescindible para proceder a la instalación.

Durante semanas, Pratone se había visto atrapada en un bucle administrativo que le obligaba a vivir sin electricidad en plena ola de calor, situación que relató a este diario con angustia. “Me siento una prisionera”, denunciaba.

“Hace mes y medio que estoy así. La vida en la casa es imposible: no puedo usar la nevera, no puedo soportar el calor. Tengo que irme a la playa para no asfixiarme. Con esta situación, me siento cada día peor, estoy muy angustiada, estoy cansada”, relataba esta mujer.

Origen del problema

El origen de su problema se remonta a las primeras semanas del verano cuando le retiraron el contador de obra que utilizaba por la reforma de la vivienda. Según explicaba, su hija avisó con antelación a la compañía eléctrica para que le comunicaran cuándo se retiraría ese contador y poder solicitar el definitivo. Sin embargo, aseguraba que la compañía lo retiró sin previo aviso y, desde entonces, no ha vuelto a tener electricidad.

La vecina se quejaba de que había entregado la documentación necesaria para solicitar un nuevo contador, pero afirmaba que se encontraba atrapada en un “bucle” administrativo. Desde la empresa comercializadora en Madrid, le aseguraban que le hacía falta la cédula de habitabilidad para conseguir esa instalación.

Pero ella recordaba con énfasis que, en este caso concreto, ese documento no era necesario, ya que ella disponía de la correspondiente licencia de primera ocupación.

Diferencias entre comercializadora y distribuidora

En el problema que ha sufrido Pratone una clave a tener en cuenta es la diferencia entre la empresa distribuidora de la energía y la comercializadora. La primera se encarga de gestionar las infraestructuras físicas para que la electricidad pueda llegar hasta la vivienda. En este caso, sería Endesa. Cada zona de España tiene asignada una distribuidora y el cliente no puede elegirla.

En cambio, la comercializadora se encarga del suministro eléctrico a la vivienda y la facturación. Se trata de la compañía con la que el cliente firma el contrato de suministro y, en este caso, sí se puede elegir.