Marga Robles y Tomeu Florit serán los nuevos regidores de El Pi en Sencelles

Tras la sorprendente salida de los tres regidores de El Pi Miquel Fiol, Jerònia Campaner y Pedro Llabrés del grupo municipal de Sencelles (este último no ha renunciado a su acta y pasa a ser regidor no adscrito), el alcalde regionalista Joan Carles Verd ha anunciado a través de una nota los relevos, según desvela, pactados en el mes de mayo para «dar un nuevo impulso a la gestión municipal y encarar con energías renovadas los retos de los próximos años». Se trata de Marga Robles y Tomeu Florit, quienes sustituirán a Miquel Fiol y Jerònia Campaner, y Victoria Fiol se pondrá al frente de Biniali.

Sin embargo, en la citada nota, el primer edil senceller reprocha al concejal Pedro Llabrés que no haya cumplido con lo acordado en el comité local de El PI de Sencelles. «Llabrés ha decidido no asumir el acuerdo y continuará como concejal no adscrito dentro, rompiendo así con la línea acordada por su agrupación municipal», asegura Verd, al tiempo que indica «que es una lástima que su trayectoria política acabe de esta forma, después de años de dedicación al municipio».

Para quien sí ha tenido palabras de agradecimiento ha sido para sus hasta ahora compañeros de formación Fiol y Campaner. El alcalde ha elogiado sus años de «dedicación, el compromiso y el trabajo realizado al servicio del pueblo». Así, Verd ha destacado a través de un comunicado la labor de Campaner en la revitalización de la Feria de Mayo y en el elevado nivel de la actividad cultural y festiva del municipio, mientras que ha puesto en valor la labor de Fiol en la defensa de los intereses de Biniali y en la dinamización de su vida comunitaria.

«No está en riesgo la gobernabilidad»

Tras las especulaciones en las últimas horas por haber quedado el gobierno en minoría, el primer edil de Sencelles ha sostenido que el «equipo de gobierno continuará con total normalidad» y - ha remarcado- «en ningún caso está en riesgo ni la gobernabilidad ni la estabilidad del Consistorio senceller».

En palabras de Verd, los próximos años serán de mucho trabajo y de muchos proyectos para el municipio. Por ello, ha defendido, necesitan «un equipo con energías renovadas y con muchas ganas de trabajar por Sencelles». «Este paso [en referencia a la renovación del equipo del grupo municipal] nos permite asegurar la continuidad del proyecto local más allá de los límites de este mandato», ha subrayado, aunque en los planes de la formación regionalista no figuraba que Llabrés mantuviera su acta de regidor.

Cabe recordar que el equipo de gobierno de Sencelles queda ahora, a la espera de la entrada de Marga Robles y Tomeu Florit como nuevos regidores de El Pi, conformado por el alcalde Joan Carles Verd (El PI) y los regidores Mercè Muntaner (PSOE) y Joan Rigo (Volem Sencelles). En la oposición, el PP cuenta con cuatro regidores y Més per Mallorca con uno, a los que de momento se les sumará Llabrés como concejal no adscrito.