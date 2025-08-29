Una vecina de 80 años de Santa Margalida, sin luz desde hace más de un mes: "Voy a la playa para no asfixiarme"

En un verano de récord de temperaturas, Marta Susana Pratone, de 80 años y vecina de Santa Margalida, no puede usar el aire acondicionado ni los ventiladores de su casa. Tampoco la nevera, para enfriar el agua y para conservar los alimentos. No puede encender una lámpara para leer un libro ni ver la televisión. Y así, durante más de un mes.

Esta vecina afincada en el pueblo desde unos siete años, está sin luz porque carece del correspondiente contador, cuya colocación, se lamenta esta anciana con problemas de salud, se dilata semana tras semana en una maraña burocrática entre empresas distribuidoras e instaladoras, en que nunca puede sacar nada en claro.

Para andar por casa de noche usa este tipo de lámpara que no necesita corriente eléctrica / I.M.

“Hace mes y medio que estoy así. La vida en la casa es imposible: no puedo usar la nevera, no puedo soportar el calor. Tengo que irme a la playa para no asfixiarme. Con esta situación, me siento cada día peor, estoy muy angustiada, estoy cansada”, relata esta mujer, quien vive en la calle Ses Casetes de Santa Margalida.

Contador de obra

El origen de su problema se remonta a las primeras semanas del verano cuando le retiraron el contador de obra que utilizaba por la reforma de la vivienda. Según explica, su hija avisó con antelación a la compañía eléctrica para que le comunicaran cuándo se retiraría ese contador y poder solicitar el definitivo. Sin embargo, asegura que la compañía lo retiró sin previo aviso y, desde entonces, no ha vuelto a tener electricidad.

La vecina denuncia que ha entregado la documentación necesaria para solicitar un nuevo contador, pero que se encuentra atrapada en un “bucle” administrativo. Desde la empresa comercializadora en Madrid, le aseguran que le hace falta la cédula de habitabilidad para conseguir esa instalación. Pero ella recuerda con énfasis que, en este caso concreto, ese documento no es necesario.

Pratones lleva semanas sin poder usar este aparato de aire acondicionado / I.M.

En este sentido, Pratone subraya que a ella se le entregó tras la reforma un certificado de final de obra, que acredita que la construcción “se ha realizado conforme al proyecto aprobado y a la normativa vigente y es necesario para solicitar la licencia de primera ocupación”. “Este documento, según me informaron en el Ayuntamiento de Santa Margalida, aclara que reemplaza la cédula de habitabilidad, cuando el contador es solicitado por primera vez, como es este caso”, argumenta.

Pratone asegura que se siente desamparada y que nadie le hace caso. Esta semana, recurrió al Ayuntamiento. Allí se personó, explicó su problema, pero se encontró con la respuesta de que no podían hacer nada por ella. Le dijeron que se trata de un problema entre empresas. “Nadie ha tenido en cuenta al ser humano. No le interesa a nadie si yo me muero ni nada. Una está como prisionera”, afirma.

"Estoy enferma"

A la dificultad de vivir sin suministro en plena ola de calor, se suma su delicada situación personal: “Tengo 80 años, estoy enferma. Con esta situación me siento cada día peor, estoy muy angustiada, estoy cansada”. La vecina insiste en que su único deseo es poder volver a vivir en condiciones dignas en su propia casa: “Es como plantar un árbol en medio del desierto. Estoy pidiendo algo que no tendría que pedir”.