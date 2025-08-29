Sóller activa restricciones de agua ante la emergencia por sequía

El Ayuntamiento de Sóller activó este viernes un conjunto de medidas restrictivas para hacer frente a la situación de escasez de agua que afecta al municipio. De esta forma se suma a otros municipios, como Esporles, que se han visto obligados a adoptar medidas parecidas. Lo mismo sucede con la Mancomunitat del Pla, donde se ha decretado la alerta por sequía.

Mediante un bando de alcaldía, el consistorio ha anunciado la prohibición de diversas prácticas habituales con el objetivo de garantizar el abastecimiento de agua potable a toda la población y preservar los recursos disponibles.

Entre las medidas inmediatas destaca la prohibición de llenar piscinas privadas y municipales con agua de la red, así como de regar jardines, huertos y zonas verdes. También queda prohibido lavar vehículos y embarcaciones, así como la limpieza de terrazas, fachadas y calles salvo por motivos sanitarios o de seguridad.

En cuanto a los establecimientos turísticos y comercios, el consistorio recomienda la instalación de sistemas de ahorro de agua e insta a informar a los clientes sobre la situación para fomentar un uso responsable.

Además, el Ayuntamiento paraliza temporalmente el riego de las zonas deportivas, suspende la limpieza con agua de calles y plazas y cierra las duchas públicas de las playas. A la vez, el ayuntamiento ha anunciado el cierre de las piscinas municipales hasta nueva orden.

Llamamiento a la ciudadanía

El alcalde de Sóller, Miquel Nadal Vaquer, también ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que adopte medidas preventivas, como duchas cortas, cerrar el grifo cuando no sea necesario, utilizar lavavajillas y lavadoras solo cuando estén llenos y comunicar cualquier fuga de agua detectada.

Estas medidas entraron este viernes en vigor, y se mantendrán hasta nuevo aviso. El Ayuntamiento pide la máxima colaboración de todos los vecinos para evitar posibles cortes en el suministro de la red municipal.

El bando municipal señala que todas estas restricciones son unas “medidas mínimas” de obligado cumplimiento mientras dure el estado de emergencia hídrica. El municipio advierte que se deberán cumplir de forma extricta para evitar tener que endurecerlas si el consumo no disminuye mientras no se registren lluvias que recarguen los acuíferos.