Fiestas en Mallorca
Sa Cabaneta recupera sus fiestas populares con un programa lleno de tradición y convivencia
Tras años de silencio festivo, sa Cabaneta (Marratxí) volverá a vestirse de fiesta. La recién creada Agrupació Socio-Cultural Resso ha tomado la iniciativa de recuperar las celebraciones locales, interrumpidas hace tiempo, y devolver al pueblo un calendario de actos que conjuga tradición, música y convivencia vecinal.
El programa arrancará el próximo 3 de septiembre con una de las citas más recordadas por los vecinos: la Siurellada. Esta celebración, que tuvo lugar por primera vez en 1997 y que en su momento se convirtió en uno de los actos más emblemáticos, regresa ahora con fuerza renovada. La concentración será a las siete de la tarde en Es Campet, desde donde se iniciará un recorrido festivo por las calles de Sa Cabaneta acompañados por los sones de los xeremiers.
Durante cinco días, hasta el domingo 7 de septiembre, el pueblo vivirá un intenso programa de actividades pensado para todas las edades. Talleres, juegos infantiles, música y encuentros gastronómicos se combinarán con momentos de tradición popular, en un calendario diseñado para reforzar la identidad y el sentimiento de comunidad.
La organización corre a cargo de la Agrupació Cultural Resso, pero no está sola. También se han implicado entidades históricas de la localidad como las Mestreses de Casa y el club Gent Gran de S’Olivera. La colaboración entre generaciones y asociaciones ha sido clave para que las fiestas pudieran volver a celebrarse, tal y como reconocen los impulsores de la iniciativa.
- Sale a subasta un piso de 315.000 euros en el exclusivo Pula Golf de Son Servera, procedente de una quiebra
- Una vecina de 80 años de Santa Margalida, sin luz desde hace más de un mes: 'Voy a la playa para no asfixiarme
- El bofetón del ‘municipal’ o el vecino que no entendía qué era un cheque: un funcionario del Ayuntamiento de Santa Margalida recopila las anécdotas que no se ven
- Marratxí subasta nueve solares municipales donde se podrán construir viviendas: consulte aquí cómo pujar
- La acelerada desaparición de la playa urbana de Portocristo
- Rafa Nadal llegando en patera y un contador de 'balconing': empieza la gran fiesta satírica del Cosso de Felanitx
- El reto de fabricar un velero artesanal en Mallorca sin ser carpintero naval
- La primera llampuga del año llega a las pescaderías, más grande y más barata