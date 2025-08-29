Sa Cabaneta recupera sus fiestas populares con un programa lleno de tradición y convivencia

Tras años de silencio festivo, sa Cabaneta (Marratxí) volverá a vestirse de fiesta. La recién creada Agrupació Socio-Cultural Resso ha tomado la iniciativa de recuperar las celebraciones locales, interrumpidas hace tiempo, y devolver al pueblo un calendario de actos que conjuga tradición, música y convivencia vecinal.

El programa arrancará el próximo 3 de septiembre con una de las citas más recordadas por los vecinos: la Siurellada. Esta celebración, que tuvo lugar por primera vez en 1997 y que en su momento se convirtió en uno de los actos más emblemáticos, regresa ahora con fuerza renovada. La concentración será a las siete de la tarde en Es Campet, desde donde se iniciará un recorrido festivo por las calles de Sa Cabaneta acompañados por los sones de los xeremiers.

Durante cinco días, hasta el domingo 7 de septiembre, el pueblo vivirá un intenso programa de actividades pensado para todas las edades. Talleres, juegos infantiles, música y encuentros gastronómicos se combinarán con momentos de tradición popular, en un calendario diseñado para reforzar la identidad y el sentimiento de comunidad.

La organización corre a cargo de la Agrupació Cultural Resso, pero no está sola. También se han implicado entidades históricas de la localidad como las Mestreses de Casa y el club Gent Gran de S’Olivera. La colaboración entre generaciones y asociaciones ha sido clave para que las fiestas pudieran volver a celebrarse, tal y como reconocen los impulsores de la iniciativa.