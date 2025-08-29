Inca convoca un nuevo concurso fotográfico para ilustrar el calendario de Medio Ambiente de 2026

El Ayuntamiento de Inca ha puesto en marcha una nueva edición del concurso fotográfico destinado a ilustrar el calendario de Medio Ambiente de 2026. Este año, el certamen se celebra bajo el lema «Un año de paisajes, vida y sostenibilidad» y tiene como objetivo poner en valor la riqueza natural y paisajística del municipio, además de fomentar la concienciación en torno a la biodiversidad y las buenas prácticas sostenibles.

El concurso está abierto a todas las personas, sin límite de edad, que podrán presentar un máximo de tres fotografías originales e inéditas relacionadas con el entorno y paisaje de Inca: desde espacios verdes urbanos hasta fauna, flora, zonas rurales, agricultura o ganadería.

Según ha explicado la concejala de Medio Ambiente, Helena Cayetano, «el concurso nos ayuda a mirar Inca con otros ojos y a compartir la belleza y la fuerza de nuestro entorno. El objetivo es que el calendario sea una herramienta de sensibilización y que cada imagen recuerde la necesidad de cuidar la naturaleza y apostar por la sostenibilidad».

El plazo para presentar las obras finalizará el 9 de noviembre de 2025. Las imágenes deberán enviarse por correo electrónico a mediambient@incaciutat.com, acompañadas de la ficha de inscripción y, en su caso, de la autorización correspondiente.

Un jurado formado por personas expertas y representantes municipales seleccionará las 13 fotografías ganadoras, que ilustrarán los meses del año y la portada del calendario. Cada trabajo premiado recibirá un galardón de 100 euros y cinco ejemplares del calendario de sobremesa.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Inca asegura que busca reforzar la participación ciudadana y, al mismo tiempo, sensibilizar a la población sobre la importancia de cuidar el entorno más cercano.