Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Inca convoca un nuevo concurso fotográfico para ilustrar el calendario de Medio Ambiente de 2026

Cartel de concurso fotográfico

Cartel de concurso fotográfico

Redacción Part Forana

El Ayuntamiento de Inca ha puesto en marcha una nueva edición del concurso fotográfico destinado a ilustrar el calendario de Medio Ambiente de 2026. Este año, el certamen se celebra bajo el lema «Un año de paisajes, vida y sostenibilidad» y tiene como objetivo poner en valor la riqueza natural y paisajística del municipio, además de fomentar la concienciación en torno a la biodiversidad y las buenas prácticas sostenibles.

El concurso está abierto a todas las personas, sin límite de edad, que podrán presentar un máximo de tres fotografías originales e inéditas relacionadas con el entorno y paisaje de Inca: desde espacios verdes urbanos hasta fauna, flora, zonas rurales, agricultura o ganadería.

Según ha explicado la concejala de Medio Ambiente, Helena Cayetano, «el concurso nos ayuda a mirar Inca con otros ojos y a compartir la belleza y la fuerza de nuestro entorno. El objetivo es que el calendario sea una herramienta de sensibilización y que cada imagen recuerde la necesidad de cuidar la naturaleza y apostar por la sostenibilidad».

El plazo para presentar las obras finalizará el 9 de noviembre de 2025. Las imágenes deberán enviarse por correo electrónico a mediambient@incaciutat.com, acompañadas de la ficha de inscripción y, en su caso, de la autorización correspondiente.

Un jurado formado por personas expertas y representantes municipales seleccionará las 13 fotografías ganadoras, que ilustrarán los meses del año y la portada del calendario. Cada trabajo premiado recibirá un galardón de 100 euros y cinco ejemplares del calendario de sobremesa.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Inca asegura que busca reforzar la participación ciudadana y, al mismo tiempo, sensibilizar a la población sobre la importancia de cuidar el entorno más cercano.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Sale a subasta un piso de 315.000 euros en el exclusivo Pula Golf de Son Servera, procedente de una quiebra
  2. Una vecina de 80 años de Santa Margalida, sin luz desde hace más de un mes: 'Voy a la playa para no asfixiarme
  3. El bofetón del ‘municipal’ o el vecino que no entendía qué era un cheque: un funcionario del Ayuntamiento de Santa Margalida recopila las anécdotas que no se ven
  4. Marratxí subasta nueve solares municipales donde se podrán construir viviendas: consulte aquí cómo pujar
  5. La acelerada desaparición de la playa urbana de Portocristo
  6. Rafa Nadal llegando en patera y un contador de 'balconing': empieza la gran fiesta satírica del Cosso de Felanitx
  7. El reto de fabricar un velero artesanal en Mallorca sin ser carpintero naval
  8. La primera llampuga del año llega a las pescaderías, más grande y más barata

Inca convoca un nuevo concurso fotográfico para ilustrar el calendario de Medio Ambiente de 2026

Inca convoca un nuevo concurso fotográfico para ilustrar el calendario de Medio Ambiente de 2026

Sóller activa restricciones de agua ante la emergencia por sequía

Sóller activa restricciones de agua ante la emergencia por sequía

Sa Cabaneta recupera sus fiestas populares con un programa lleno de tradición y convivencia

Sa Cabaneta recupera sus fiestas populares con un programa lleno de tradición y convivencia

Rafa Nadal llegando en patera y un contador de 'balconing': empieza la gran fiesta satírica del Cosso de Felanitx

Rafa Nadal llegando en patera y un contador de 'balconing': empieza la gran fiesta satírica del Cosso de Felanitx

Una vecina de 80 años de Santa Margalida, sin luz desde hace más de un mes: "Voy a la playa para no asfixiarme"

Una vecina de 80 años de Santa Margalida, sin luz desde hace más de un mes: "Voy a la playa para no asfixiarme"

El alcalde Amengual reivindica un “patriotismo calvianer” en el inicio de las Festes del Rei en Jaume

El alcalde Amengual reivindica un “patriotismo calvianer” en el inicio de las Festes del Rei en Jaume

Inca presenta la camiseta de la Pujada a Lluc a Peu de la Part Forana, que conmemora el 150 aniversario del tren

Inca presenta la camiseta de la Pujada a Lluc a Peu de la Part Forana, que conmemora el 150 aniversario del tren

Sant Joan condena a sus Dimonis con un vermut y la sobrasada más grande del mundo

Sant Joan condena a sus Dimonis con un vermut y la sobrasada más grande del mundo
Tracking Pixel Contents