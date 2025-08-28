Sant Joan celebra sus fiestas patronales con los Dimonis del Centre Cultural como grandes protagonistas. Este 28 de agosto la jornada ha arrancado con Sa Condemna en la localidad del Pla. Así los asistentes se han concentrado en el local de la entidad, en la calle de sa Princesa para condenar a sus siete Dimonis que encarnan a los pecados capitales. El primero en salir y subir al carro ha sido el protagonista de este año, la Ira.

Sant Joan condena a sus Dimonis con un vermut y la sobrasada más grande del mundo / Rosa Ferriol

El carro de los Dimonis junto a los Xeremiers y las glosas de Joan Matas, más conocido como Ditaler, han empezado el recorrido por los distintos bares del pueblo para condenar a las figuras diabólicas y luego encerrarlas en el Ayuntamiento. Esta acción de encerrar a los dimonis en la Casa Consistorial recuerda a lo que se hacía antiguamente cuando se encontraba un animal perdido. Lo llevaban al patio interior del consistorio conocido como el Corral del rei.

Joan Matas ha repasado la actualidad santjoanera a golpe de glosses. No han faltado alusiones a las largas obras de la calle Consolació y Solanda, además de a la apertura del parking y a la futura reforma circulatoria.

Vermut Endimoniat

Ya con los Dimonis encerrados en la Casa Consistorial, la celebración ha continuado con el Vermut Endimoniat en el bar Can Tronca, donde el Centre Cultural ha repartido entre los asistentes un centenar de panes con la sobrasada de 76 kilos que hizo durante las matanzas de la entidad. De hecho, la enorme sobrassada ha levantado una gran expectativa. "Esperamos la sobrasada que este año es enorme", comentaba una vecina mientras se preparaba el vermut. "És de pinyol vermell aquesta sobrassasa", decía otro vecino mientras los miembros del Centre Cultural la cortaban entre fotos y flashes para inmortalizar el esperado momento. "Fa oloreta", concluía otro. Así, en un plis plas la gente ha degustado la sobrasada como si no hubiera un mañana.

Ya con media jornada superada, los ‘pecadors’ repondrán fuerzas con una comida en distintos lugares del pueblo para llegar preparados al acto central de la fiesta: la Sortida Rabiosa de los dimonis que salen furiosos después de ser encerrados por la mañana. Las corregudes y las llanderades tomarán protagonismo por la tarde en una multitudinaria salida que como cada 28 de agosto se celebra bajo el lema de "qui no vol pols, que no vagi a s'era".