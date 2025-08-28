Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rock’n’Rostoll 2025: Música, fiesta y amanecer en el corazón del Pla de Mallorca

El presidente de la entidad, Jaume Bergas, explica que este año se han volcado en el escenario de música en directo: “Nos ha quedado un gran cartel en el escenario de rock”

La finca de Son Perot se encuentra en una zona ZEPA; por ello, se aplican diversas medidas para proteger las especies

Jaume Bergas Ferriol, Toni Bergas Castelló e Isabel Planas Bergas

Jaume Bergas Ferriol, Toni Bergas Castelló e Isabel Planas Bergas / Rock 'n' Rostoll

Rosa Ferriol

Rosa Ferriol

Maria de la Salut

El Pla de Mallorca acoge este sábado una de las citas veraniegas de lo más esperadas. Se trata del Rock’n’ Rostoll que celebra la edición número 29  con un cartel que promete hacer bailar, reír y ver salir el sol en un «espacio inigualable», la finca de Son Perot en la carretera de Maria de la Salut a Muro. 

La cita arrancará a las diez de la noche y se prolongará hasta las ocho de la mañana. El presidente de la entidad, Jaume Bergas explica que este año se han volcado en el escenario de música en directo. “Nos ha quedado un gran cartel en el escenario de rock”, admite. “Todos los grupos que conforman el cartel son potentes pero Kaotiko es el que más nos ha costado traer al Rock’n’ Rostoll. En el escenario Rostoll además de Kaotiko, desfilarán Mala Hierba, Go Cactus, Caspary, Monotip, Puny Ses Tatxes y Grollers de sa factoria.

En el escenario Safareig, actuarán Gost’em, Scratch’n’sniff, Pep Rosselló, Botet, Dänny Fernández, Meraki y Marc Donoso. “Otra novedad de esta edición es que siempre diseñamos una gran figura para cologar detrás de los DJ en el escenario de Safareig y este año nos la hemos preparado a conciencia para que quedara más espectacular pero no puedo desvelar más detalles porque es sopresa”.

La organización del festival Rock’n’Rostoll espera para este sábado en la finca de Son Perot unas 3.000 personas. Cabe recordar que la entrada a este festival de Maria de la Salut es gratuito. Además se ha adecuado un gran aparcamiento en un solar justo de la entrada del certamen. Por ello, los visitantes solo tendrán que cruzar el camino para llegar al recinto. No faltará una zona de foodtrucks.

ZEPA

Cabe recordar que la finca de Son Perot está en una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), por ello, la organización del festival sigue un conjunto de medidas que requiere la conselleria para respetar lo máximo posible las especies de la zona. El Ayuntamiento gestoina con la conselleria de Medio Rural el permiso para poder desarrollar el certamen, un permiso que ya está concendido. Entre las medidas que se toman están relacionadas con la orientación de los altavoces y la colocación de pantallas acústicas.

