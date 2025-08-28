Fiestas en Mallorca
Rafa Nadal llegando en patera y un contador de 'balconing': empieza la gran fiesta satírica del Cosso de Felanitx
Desde primera hora de la mañana la plaza de s'Arraval ya era un hervidero de gente
Antes de que el reloj marcara las nueve de la mañana, la Plaça de s’Arraval ya era un hervidero. Felanitxers y felanitxeres, vestidos con la camiseta blanca y el pañuelo rojo al cuello, se reunieron este jueves para dar inicio, como manda la tradición cada 28 de agosto, al Cosso, una de las fiestas más esperadas del municipio.
Con vaso en mano y entusiasmo contagioso, los asistentes aguardaban el pregón que da inicio a la jornada. La sátira no tardó en aparecer: pancartas con mensajes como “Hotel boutique by Rafa Nadal”, “Macrogranja de quiques ponedores ‘es Sindicat’” o “Contador de balconing” parodiaban la realidad turística y social de la isla, mezclando ironía con crítica.
La actuación de la penya del Cosso marcó el tono del arranque. Bajo un palio improvisado, varios participantes caracterizados como policías y seguratas simulaban la llegada de coches de rent a car.
El espectáculo satirizaba las dinámicas turísticas de Mallorca con una puesta en escena repleta de humor corrosivo: jóvenes disfrazados de “guiris” estereotípicos, con bañadores llamativos, camisas florales, sombreros, gafas de sol y la piel enrojecida, se peleaban entre selfies mientras un contador de balconing sumaba puntos en clave de parodia. Los gritos de “Magaluf, Magaluf!” acompañaron la performance.
El ambiente se completó con el sonido de las xeremies, que acompañaban el recorrido del palio, tras el cual ondeaban banderas de Palestina, la estelada y el emblema del colectivo LGTBI.
