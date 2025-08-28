Més critica la política de movilidad de Sóller por “ineficaz y depradadora”

La portavoz de Més per Sóller en el ayuntamiento, Laura Celià, ha criticado duramente la política de movilidad impulsada por el PP en el municipio, a la que ha calificado de “ineficaz y depredadora” para el territorio. Según la edil, “destrozar huertos de naranjos para aparcar coches de alquiler no soluciona nada”, y ha acusado al equipo de gobierno de ignorar las verdaderas medidas de contención que ya tienen sobre la mesa tanto el Consell como el Govern. Celià ha denunciado que, tras una temporada de verano marcada por los habituales colapsos de tráfico, se ha demostrado que la estrategia de habilitar solares como aparcamientos “no se sostiene por ninguna parte”. “Las colas, los atascos, los nervios y la tensión han vuelto a llenar nuestro municipio, pero ahora más degradado y menos amable”, señaló.

La portavoz lamentó que la respuesta del equipo de gobierno sea “hacer aún más aparcamientos”, una decisión que, según ella, sólo fomenta la llegada de más coches: “Cuantos más se hagan, más vendrán. Está claro que la prioridad del PP no son los sollerics, sino los que nos visitan unas horas, colapsan nuestra casa y dejan poco más que el coste de un ticket de ORA”.

Més per Sóller ha exigido la paralización inmediata de esta política y ha pedido al consistorio que reclame la verdadera solución: limitar y gravar económicamente la entrada de coches de alquiler a Mallorca. “Es la única manera de empezar a regular de verdad la movilidad en nuestra isla y en nuestro pueblo”, subrayó Celià.

Propuesta

La formación recordó que Més per Mallorca ya registró en marzo de 2024 una proposición de ley en el Parlament para limitar la entrada de vehículos en la isla, rechazada por el PP. “Más de un año después ellos mismos presentaron una propuesta prácticamente idéntica, pero el tiempo perdido ha sido muy valioso”, lamentó la edil, que también recordó que en octubre presentaron otra proposición de ley para crear un impuesto a las empresas de coches de alquiler, igualmente rechazada.

“Está claro que ni Llorenç Galmés ni Marga Prohens tienen interés en aplicar políticas de decrecimiento ni en poner límites al modelo turístico. Mientras tanto, el ayuntamiento seguirá alquilando huertos y creando aparcamientos, pero será hacer rayas en el agua, a costa de los recursos municipales, porque ni el Consell ni el Govern pagan ninguno”, concluyó Celià.