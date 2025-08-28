Eventos
Inca presenta la camiseta de la Pujada a Lluc a Peu de la Part Forana, que conmemora el 150 aniversario del tren
El Ayuntamiento de Inca ha presentado este jueves la camiseta distintiva que llevarán los 'marxaires' de la capital del Raiguer que participarán el próximo 14 de septiembre en la XLIV Pujada a Lluc a Peu de la Part Forana. La camiseta conmemora el 150 aniversario de la llegada del ferrocarril a Inca.
El acto de presentación de la camiseta distintiva de los participantes inqueros de la tradicional marcha se ha celebrado en la estación de Inca y ha contado con la participación del alcalde de Inca, Virgilio Moreno; el presidente de la Asociación de Antiguos Blavets, Llorenç Gelabert; el gerente de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM), José Ramón Orta Rotger; Miquel Llabrés, jefe de la Policía Local; y la directora de Marketing en representación de la empresa Quely, Maria del Mar Aguilera, entre otros.
El alcalde de Inca, Virgilio Moreno, ha destacado: «La Pujada a Lluc a Peu es una cita muy especial para todos los inqueros e inqueras, un momento de hermandad y tradición que año tras año nos une como ciudad. Este año, además, la camiseta de los participantes nos permite conmemorar y poner en valor el 150 aniversario de la llegada del tren a Inca, un acontecimiento clave en nuestra historia y en el desarrollo del municipio».
Asimismo, Moreno ha querido agradecer la implicación de la empresa inquera Quely, que año tras año colabora con esta iniciativa: «Gracias a la colaboración de Quely podemos continuar manteniendo viva esta tradición tan querida y hacer que la participación de los inqueros e inqueras sea todavía más especial y que todos lleven una camiseta identificativa».
Las inscripciones para la XLIV Pujada a Lluc a Peu de la Part Forana se podrán realizar en el Ayuntamiento de Inca del 3 al 11 de septiembre en horario de 10 a 13 horas, con el DNI. En el momento de la inscripción, se entregarán los tiques para utilizar el servicio de transporte regular y a todos los empadronados en la ciudad se les entregará la camiseta y una luz de seguridad.
