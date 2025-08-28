Lletra menuda
La añoranza de la playa aprisionada
En los últimos tiempos, las miradas se han vuelto a fijar en ella, pero la playa de Portocristo nunca ha sido particularmente apreciada por los lugareños. Ahora se produce una especie de reconciliación simbólica que, sin embargo, resulta insuficiente, porque el arenal tiene mal pronóstico y reclama una intervención, un mimo no solo momentáneo, para reparar desencuentros y lesiones. Es posible incluso que ya sea tarde.
Resulta curioso y contradictorio a la vez. La playa urbana, poco apetecida precisamente por esta condición, padece todos los efectos de su entorno artificial. La construcción de es Martell, el espigón concebido para amaestrar las olas, ha acabo suponiendo eso, un martillazo con golpes de efecto rebote primero sobre las Coves Blanques y después sobre la propia playa, acentuado todavía por el muro del paseo y el arrastre de todo lo que llega del adoquinado de calles en pendiente, tan características del entramado urbano de Portocristo. Todo ha acabado rebotando sobre una arena que, precisamente por eso, se desvanece hacia las profundidades marinas inmediatas.
La playa que no se supo disfrutar en sus buenos tiempos comienza a ser llorada ahora que su desaparición es latente y acelerada. Las imágenes fotográficas de tiempos atrás, contrastadas con la panorámica actual, son claramente delatoras. Se sabe claramente lo qué ha pasado y por qué. Víctor Riera hace un diagnóstico certero de la situación de una playa poco extensa, que da carácter al lugar y que siempre ha quedado postergada en beneficio preferente de otros arenales próximos y no urbanizados. Es la costa de Manacor con litoral construido y calas vírgenes, incluso de acceso controvertido, particularmente apreciadas. Y saturadas, todo hay que decirlo.
Para restaurar la playa de Portocristo, en el caso de que llegue a ser posible, no bastará con la simple reposición de arena, una intervención vistosa pero poco efectiva dado que viene a ser algo semejante a trazar dibujos en el agua. Se necesitan medidas transversales que de momento, que se sepa, no están previstas. Las olas deberán entenderse con el muro y las rocas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sale a subasta un piso de 315.000 euros en el exclusivo Pula Golf de Son Servera, procedente de una quiebra
- El bofetón del ‘municipal’ o el vecino que no entendía qué era un cheque: un funcionario del Ayuntamiento de Santa Margalida recopila las anécdotas que no se ven
- Marratxí subasta nueve solares municipales donde se podrán construir viviendas: consulte aquí cómo pujar
- El reto de fabricar un velero artesanal en Mallorca sin ser carpintero naval
- Un británico busca fotos perdidas del 'pub' de su familia en Magaluf para estimular la memoria de su madre con alzhéimer
- Una nueva urbanización acabará de llenar de chalés el pequeño Estany den Mas
- Este lunes arranca la temporada de llampuga con buenas perspectivas e innovaciones tecnológicas
- Un dron refuerza el control marítimo en Baleares y permite detectar en tiempo real las irregularidades en el litoral