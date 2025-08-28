La añoranza de la playa aprisionada

En los últimos tiempos, las miradas se han vuelto a fijar en ella, pero la playa de Portocristo nunca ha sido particularmente apreciada por los lugareños. Ahora se produce una especie de reconciliación simbólica que, sin embargo, resulta insuficiente, porque el arenal tiene mal pronóstico y reclama una intervención, un mimo no solo momentáneo, para reparar desencuentros y lesiones. Es posible incluso que ya sea tarde.

Resulta curioso y contradictorio a la vez. La playa urbana, poco apetecida precisamente por esta condición, padece todos los efectos de su entorno artificial. La construcción de es Martell, el espigón concebido para amaestrar las olas, ha acabo suponiendo eso, un martillazo con golpes de efecto rebote primero sobre las Coves Blanques y después sobre la propia playa, acentuado todavía por el muro del paseo y el arrastre de todo lo que llega del adoquinado de calles en pendiente, tan características del entramado urbano de Portocristo. Todo ha acabado rebotando sobre una arena que, precisamente por eso, se desvanece hacia las profundidades marinas inmediatas.

La playa que no se supo disfrutar en sus buenos tiempos comienza a ser llorada ahora que su desaparición es latente y acelerada. Las imágenes fotográficas de tiempos atrás, contrastadas con la panorámica actual, son claramente delatoras. Se sabe claramente lo qué ha pasado y por qué. Víctor Riera hace un diagnóstico certero de la situación de una playa poco extensa, que da carácter al lugar y que siempre ha quedado postergada en beneficio preferente de otros arenales próximos y no urbanizados. Es la costa de Manacor con litoral construido y calas vírgenes, incluso de acceso controvertido, particularmente apreciadas. Y saturadas, todo hay que decirlo.

Para restaurar la playa de Portocristo, en el caso de que llegue a ser posible, no bastará con la simple reposición de arena, una intervención vistosa pero poco efectiva dado que viene a ser algo semejante a trazar dibujos en el agua. Se necesitan medidas transversales que de momento, que se sepa, no están previstas. Las olas deberán entenderse con el muro y las rocas.