El alcalde Amengual reivindica un “patriotismo calvianer” en el inicio de las Festes del Rei en Jaume

El municipio de Calvià abrió este jueves sus fiestas más importantes, las del Rei en Jaume, y lo hizo con el discurso del alcalde Juan Antonio Amengual (PP), en que sorprendió con una defensa encendida de la identidad calvianera. Ante vecinos y autoridades, reivindicó la idea de un “patriotismo calvianer”, del que, dijo, hay que sentir "orgullo".

"Amamos nuestra tierra, nuestras lenguas, nuestra cultura, sin negar el valor de la diversidad que nos rodea. Eso es el patriotismo calvianer: compromiso, amor y responsabilidad con lo que es nuestro", manifestó.

El acto, celebrado en la Cruz del Desembarco de Santa Ponça, estuvo marcado por la cercanía del octavo centenario del desembarco de Jaume I, un acontecimiento que el alcalde situó como punto de partida de la sociedad mallorquina actual. “Han pasado 796 años y seguimos celebrando un hecho que marcó quiénes somos como pueblo”, afirmó.

El regidor dedicó gran parte de su intervención a homenajear a los pioneros del turismo y a los trabajadores de todos los sectores, a quienes atribuyó el éxito de Calvià como destino. “Lo más valioso no se forjó con cemento ni acero, sino con entrega, vocación y humanidad”, dijo, enumerando a recepcionistas, camareras de piso, cocineros, jardineros, animadores, taxistas y empresarios.

En esa línea, recordó también la figura del empresario Gabriel Escarrer Julià y de su esposa, Ana Maria Jaume, fallecida esta semana, a quienes definió como “claves en la historia reciente del municipio”. Anunció que en 2026 se inaugurará la segunda fase de remodelación del paseo marítimo de Magaluf, que llevará el nombre de Escarrer, “en honor a todos los trabajadores que hicieron posible el milagro turístico de Calvià”.

Pregón de Lolo Garner

El pregonero de este año fue el artista y creador tecnológico Lolo Garner, que fue citado como ejemplo de la convivencia entre tradición y modernidad. “Ha llevado el nombre de Calvià fuera de nuestras fronteras y lo ha hecho desde aquí, su cuartel general”, subrayó el alcalde.

En clave de memoria histórica, anunció el inicio de un proyecto audiovisual para recuperar testimonios de vecinos y pioneros en cada núcleo del municipio. “Es necesario recuperar la memoria de los que han construido Calvià, de quienes llegaron con una maleta y un sueño y lo dieron todo”, señaló.

Concluyó su intervención reafirmando su compromiso con el día a día de la gestión municipal: “Sé que todo lo que podamos hacer es poco, que los ciudadanos merecen mucho más. Esa certeza no nos desalienta, nos empuja a trabajar con más fuerza”.

Lolo Garner

Por su parte, Garner ofreció un pregón que sorprendió a los presentes al salirse del camino seguido por sus antecesores. Así, llamó la atención por el uso de las nuevas tecnologías mediante la proyección de audiovisuales, el uso de la inteligencia artificial y la interacción con un avatar digital de sí mismo.

Garner destacó que Calvià es «un legado de hombres y mujeres que forjaron su destino con tesón y valentía». Agregó que la conquista de Mallorca en 1229 fue un evento crucial que abrió rutas comerciales e impulsó el intercambio cultural, lo que ayudó al florecimiento económico de la isla.

«Nuestro municipio ha sabido conjugar la tradición agrícola de antaño con el turismo de calidad que hoy nos distingue», aseguró el artista, que resaltó la dualidad de Calvià como «tierra de raíces profundas y, al mismo tiempo, ventana al mundo».