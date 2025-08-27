Un vídeo viral muestra que los operarios mezclan todas las fracciones de la basura en sa Cabaneta

La recogida selectiva de residuos en Marratxí, actualmente en su segunda fase, se amplió al núcleo de sa Cabaneta el pasado 1 de julio. En este contexto, un vídeo grabado por una vecina del municipio se ha hecho viral en redes sociales al mostrar supuestas irregularidades en el proceso.

En la grabación se observa a un equipo de operarios que, según la denunciante, no separa correctamente los residuos correspondientes a cada fracción. Tras la difusión del vídeo, el Ayuntamiento de Marratxí aclaró que se trata de un caso aislado, vinculado a un equipo concreto de la empresa FCC, adjudicataria del servicio en una zona determinada.

Desde FCC se han comprometido a reforzar los controles y el seguimiento del sistema de recogida puerta a puerta (PaP) para evitar que se repitan este tipo de incidencias.

Por su parte, la empresa municipal Marratxí XXI aseguró que, pese a lo ocurrido, los residuos llegan correctamente separados a su destino gracias a un segundo filtro de clasificación.

El consistorio aportó además datos que apuntan a un cumplimiento global del programa, con una tasa de reciclaje que alcanza el 90 %.