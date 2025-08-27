Medio ambiente
Un vídeo viral muestra que los operarios mezclan todas las fracciones de la basura en sa Cabaneta
El Ayuntamiento de Marratxí aclara que la incidencia en la recogida fue un caso aislado
La recogida selectiva de residuos en Marratxí, actualmente en su segunda fase, se amplió al núcleo de sa Cabaneta el pasado 1 de julio. En este contexto, un vídeo grabado por una vecina del municipio se ha hecho viral en redes sociales al mostrar supuestas irregularidades en el proceso.
En la grabación se observa a un equipo de operarios que, según la denunciante, no separa correctamente los residuos correspondientes a cada fracción. Tras la difusión del vídeo, el Ayuntamiento de Marratxí aclaró que se trata de un caso aislado, vinculado a un equipo concreto de la empresa FCC, adjudicataria del servicio en una zona determinada.
Desde FCC se han comprometido a reforzar los controles y el seguimiento del sistema de recogida puerta a puerta (PaP) para evitar que se repitan este tipo de incidencias.
Por su parte, la empresa municipal Marratxí XXI aseguró que, pese a lo ocurrido, los residuos llegan correctamente separados a su destino gracias a un segundo filtro de clasificación.
El consistorio aportó además datos que apuntan a un cumplimiento global del programa, con una tasa de reciclaje que alcanza el 90 %.
- Sale a subasta un piso de 315.000 euros en el exclusivo Pula Golf de Son Servera, procedente de una quiebra
- El bofetón del ‘municipal’ o el vecino que no entendía qué era un cheque: un funcionario del Ayuntamiento de Santa Margalida recopila las anécdotas que no se ven
- Marratxí subasta nueve solares municipales donde se podrán construir viviendas: consulte aquí cómo pujar
- El reto de fabricar un velero artesanal en Mallorca sin ser carpintero naval
- Un británico busca fotos perdidas del 'pub' de su familia en Magaluf para estimular la memoria de su madre con alzhéimer
- Una nueva urbanización acabará de llenar de chalés el pequeño Estany den Mas
- Este lunes arranca la temporada de llampuga con buenas perspectivas e innovaciones tecnológicas
- Un dron refuerza el control marítimo en Baleares y permite detectar en tiempo real las irregularidades en el litoral