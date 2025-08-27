La primera llampuga del año llega a las pescaderías, más grande y más barata

Las pescaderías de los mercados de Mallorca pusieron a la venta ayer los primeros ejemplares de llampuga, un preciado pescado que indica que el otoño está a punto de llegar y que es imprescindible en la cocina mallorca de esta época del año.

Los primeros ejemplares que llegaron ayer a las plazas de los mercados fueron capturados el pasado lunes, primer día hábil para realizar capturas de este pescado después de que se abriera la veda de este año.

Los primeros ejemplares que llegaron ayer al mercado de Sóller. / Joan Mora

Y el primer día no fue mal para las pescaderas de Sóller. Según explicó una de ellas, la llampuga que ayer se comercializó en los puestos de venta es de un tallaje más grande que las del año pasado y, por ende, se pagó mejor. Así, ayer en el mercado de Sóller se podía comprar este pescado a 20 euros el kilo, cuando hace un año se pagaba a 17 euros. Todo la llampuga que ayer llegó a la plaza del mercado fue vendida.

La llampuga (Coryphaena hippurus) es uno de los pescados más característicos de finales de verano y principios de otoño en Mallorca. Su temporada de pesca se abrió oficialmente el pasado domingo y se alargará hasta finales de año, cuando el paso de este pez migratorio por las aguas del Mediterráneo permite a la flota de la isla salir en su captura.

Plato

Se trata de una especie muy apreciada en la gastronomía balear. El plato de la llampuga amb pebres es uno de los populares en muchos municipios de la isla durante los meses otoño. Este pescado no solo es característico de muchos hogares mallorquines, sino que también tiene su protagonismo en la carta de muchos restaurantes.