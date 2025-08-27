Muere Tomeu Salleras, uno de los últimos zapateros artesanos de Mallorca

Tomeu Salleras, uno de los últimos zapateros artesanales de Mallorca, ha fallecido a los 77 años en Porreres, según avanzó el digital 'Tot Pla'. Con más de seis décadas de experiencia, dedicó su vida a la confección de calzado a medida y a la preservación de técnicas transmitidas de generación en generación.

Salleras inició su camino en el mundo del calzado a los 14 años, de la mano de su hermano, al concluir sus estudios. Desde entonces, no se separó nunca del taller, primero en otra ubicación y, desde hace unos 40 años, en pleno centro del pueblo, en la calle Rector Llompart.

Allí convirtió Calçats Salleras, uno de los negocios distinguidos con la etiqueta de 'Emblemàtics' de la Comunidad, en un espacio de referencia para quienes buscaban un zapato único, elaborado con esmero y dedicación.

Era especialista en calzado personalizado. Salleras confeccionaba zapatos adaptados a clientes con necesidades especiales, además de piezas tradicionales de Balears, como porqueres para el día a día, abarcas de verano o botines.

En su taller podían encontrarse pieles de todo tipo, desde las más clásicas hasta las más innovadoras, muchas de ellas procedentes de recortes de grandes fábricas de Mallorca. Su maestría atrajo a clientes locales e internacionales, y su trabajo llegó a tener eco en publicaciones alemanas que le dedicaron reportajes.

Respetado por vecinos, clientes y compañeros de profesión, Tomeu Salleras deja tras de sí un legado de autenticidad y dedicación al oficio.