Inca culmina su proyecto para mejorar el confort térmico y ambiental de varios espacios públicos

El Ayuntamiento de Inca ha finalizado las obras del proyecto de 'Mitigación de la Isla de Calor', una actuación estratégica destinada a mejorar el confort térmico y ambiental en varios espacios públicos de la ciudad, especialmente en áreas del polígono industrial.

"Damos un paso adelante en nuestra estrategia para adaptarnos al cambio climático y hacer de Inca una ciudad más verde, saludable y habitable. Con este proyecto no solo ganamos zonas de sombra y confort para la ciudadanía, sino que también reforzamos la infraestructura verde como elemento clave de sostenibilidad", ha señalado el alcalde de Inca, Virgilio Moreno.

Actuaciones en los espacios públicos de Inca. / Aj

El proyecto se ha desarrollado en tres zonas concretas: los espacios libres de la calle Menestrals, la calle Ferrer y la calle Quarter. Las actuaciones han consistido principalmente en la plantación y reposición de arbolado, la creación de más áreas de sombra y la incorporación de soluciones sostenibles para mitigar los efectos del calentamiento urbano.

Cobertura vegetal

Según el consistorio, el incremento de la cobertura vegetal con especies adaptadas al entorno permitirá sustituir ejemplares en mal estado, mejorar la red de riego y el mobiliario urbano y reforzar los itinerarios peatonales.

Todo ello contribuirá a reducir la temperatura en superficie, disminuir la radiación solar en los meses más calurosos y mejorar la calidad ambiental mediante la captación de CO₂ y la producción de oxígeno.