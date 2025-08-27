Un documental recupera el origen de las Festes del Rei en Jaume de Calvià con imágenes inéditas

Calvià ha realizado un ejercicio de memoria con sus fiestas más emblemáticas. Este viernes se estrenará en el Museo del Parque Arqueológico del Puig de sa Morisca (Santa Ponça) el documental La Història de les Festes, una producción del Ayuntamiento de Calvià que repasa los orígenes de las Festes del Rei en Jaume a partir de imágenes inéditas del archivo municipal, recientemente digitalizadas por el departamento municipal de Bibliotecas.

El audiovisual, dirigido por Luis Alberto Pérez de Mendiola, con fotografía de Jaime Anca, edición de Franc Subías y guion de Joan Bover, reúne grabaciones que se creían perdidas, según ha informado el Consistorio en una nota de prensa.

Gracias a este material, se ha podido reconstruir por primera vez en formato audiovisual el nacimiento de unas celebraciones que en 2025 cumplen 796 años de la llegada del rey Jaume I a Santa Ponça y tres décadas desde el inicio de su etapa moderna.

Ambiente festivo en las fiestas del Rei en Jaume de Santa Ponça / Ayuntamiento de Calvià

La proyección estará acompañada de una exposición paralela organizada por Bibliotecas de Calvià, que mostrará folletos de fiestas y pregones de años anteriores, complementando así la aproximación histórica que ofrece el documental.

Año 1971

Las Festes del Rei en Jaume comenzaron en 1971, bajo el mandato del alcalde Joan Terrassa Noguera, con el objetivo de reforzar la identidad colectiva del municipio y destacar el valor histórico de la conquista de 1229. Desde entonces, los sucesivos equipos de gobierno y asociaciones vecinales han contribuido a su consolidación.

Uno de los hitos más significativos se produjo en 1994, cuando la Asociación de Vecinos de la Badia de Santa Ponça impulsó la recreación del desembarco que en las siguientes ediciones contó también con la colaboración del Ayuntamiento. Se trata de una representación histórica que con el tiempo se ha convertido en uno de los referentes ineludibles del calendario festivo de la part forana.

Lectura del pregón

Este jueves, precisamente, tendrá lugar la lectura del pregón y la tradicional ofrenda floral en la Cruz del Desembarco, en Santa Ponça, una cita con que arranca un amplio programa de fiestas. El artista multidisciplinar Lolo Garner será el pregonero de las fiestas del Rei en Jaume de este año.