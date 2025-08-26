Vendimia 2025: Una gran añada con menos productividad
Macià Batle celebró su 'berenar de verema', una cita en la que se lamentó que la sequía se está cronificando
La familia Rubí, propietaria del 'celler' Macià Batle, ha celebrado este martes, en Son Llompart, su tradicional 'berenar de verema'. Durante el acto se pudo degustar el camallot, que cada año se elabora para probarse en esta cita estival, una cita que estuvo amenizada -como ya es tradicional cada año- con la actuación del grupo de habaneras Ben Trempats.
Ramon Servalls, director y gerente de esta bodega de Santa Maria del Camí, comenta que esta 'verema' no será muy productiva, pero sí que esperan que sea de calidad. "Por ahora, toda la uva que hemos vendimiado -más de 200 toneladas- es de una calidad muy buena y pese a que no será tan abundante como la anterior, especialmente en las variedades blancas, nos compensará porque este año volveremos a tener una gran añada".
Sequía
En cuanto al clima, Servalls explica que no ha sido como habrían deseado: "En este 2025 han faltado días de lluvia; se nota que la sequía se está cronificando, lo que afecta, año tras año, a la productividad, quedando muy lejos de las cifras que teníamos en vendimias de hace poco más de una década", lamenta.
