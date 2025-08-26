“Sopar a la fresca” en Es Figueral

Miquel Bosch

Marratxí

Este sábado, día 30, la AA.VV. Boreal de Es Figueral organiza una “pa amb oliada a la fresca” en la plaza Marqués de Villamayor de la urbanización. La recogida del ‘pa amb oli’ será a las 20.30 horas para empezar a cenar a las 21 horas.

La velada contará con actuaciones musicales dedicadas al charleston, con la participación de la cantante Isabel Torres y el grupo Oxalis, que amenizarán la noche desde las 21:30 h hasta la 1:00 de la madrugada.

