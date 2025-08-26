Sale a subasta un piso de 315.000 euros en el exclusivo Pula Golf de Son Servera, procedente de una quiebra

Un apartamento en el exclusivo complejo del Pula Golf, en Son Servera, ha salido a subasta. Está valorado en unos 315.000 euros y hasta ahora la puja más alta que se ha hecho asciende a 125.000 euros. El plazo para presentar ofertas concluye dentro de 10 días. La propiedad está libre de ocupantes.

Así lo informa eactivos.com, que es una plataforma que se dedica a realizar subastas de bienes procedentes de empresas en liquidación, concursos de acreedores, procedimientos judiciales, entidades financieras y particulares. Esos activos pueden ser viviendas, vehículos, maquinaria, terrenos, locales comerciales o derechos de crédito.

En este caso, la propiedad procede de un concurso que instruye el juzgado de lo Mercantil número 3 de Palma y está ubicada en la planta baja del bloque XII-A dentro del ‘Complejo Pula Golf’.

El piso tiene una superficie construida de 61,2 metros cuadrados, más un porche de casi 20 metros cuadrados. Los promotores de la puja destacan que puede servir como residencia principal, vacacional, o bien como inversión, al tiempo que subrayan su “ubicación dentro de uno de los complejos de golf más reconocidos de la isla”.

Gastos e impuestos

Las personas que deseen pujar deben tener en cuenta que, si se hacen con la subasta, deberán asumir todos los gastos e impuestos que se originen por la transmisión del inmueble incluyendo la cancelación de cargas y la plusvalía.

Así, existe una deuda de 12.000 euros con la comunidad de propietarios; otra por Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y tasas, que asciende a 3.800 euros; y otra con la Agencia Tributaria de Balears, de unos 12.000 euros. Todas estas cargas, según consta en la información que acompaña la subasta en eactivos.com, deberán pagarse cuando se formalice la compraventa.