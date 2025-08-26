El partido vecinal Llibertat Llucmajor reclama el cierre inmediato de la "granja de los horrores"

Llibertat Llucmajor, en la oposición municipal, ha denunciado que la granja avícola situada frente a la urbanización de Tolleric continúa en funcionamiento, a pesar de las medidas cautelares adoptadas por el Govern y de las irregularidades constatadas por técnicos y denunciadas por residentes.

Según argumenta el partido vecinal, los vecinos llevan años soportando olores persistentes que afectan a la salud pública y a la calidad de vida de las urbanizaciones cercanas. Afirman que estas molestias han sido objeto de denuncias ante la Guardia Civil, relacionadas con vertidos y gestión inadecuada de estiércol y residuos.

Llibertat Llucmajor sostiene que las inspecciones han detectado deficiencias graves en la explotación, con sanciones propuestas por la Conselleria y medidas cautelares que obligan a reducir la actividad y a revisar la gestión de residuos.

En declaraciones recogidas en un comunicado, el portavoz del partido, Alexandro Gaffar, ha instado a la alcaldesa de Llucmajor a ejercer sus competencias y a dictar un decreto de cierre preventivo inmediato. "Es una herramienta legal sencilla y proporcionada, que el consistorio está en condiciones de activar ya", ha señalado.

Llibertat Llucmajor recuerda que en el pleno municipal de finales de junio se aprobó, con apoyo de la oposición, el cierre de la explotación. El partido critica que, a pesar de haber votado a favor, la alcaldesa Xisca Lascolas (PP) no ha ejecutado el acuerdo y argumenta falta de informes técnicos para justificar la medida.

La formación reclama actuaciones urgentes, como la publicación de la documentación técnica y administrativa relativa al expediente, así como el cumplimiento de lo aprobado en el pleno.

Medidas del Govern

Este mes, el Govern dio a conocer que había rechazado la solicitud de autorización ambiental integrada presentada por la empresa, Avícola Ballester, de forma que la instalación tendrá que reducir su capacidad máxima de 135.000 gallinas a 40.000. Antes de final de año, la empresa tendrá que presentar un plan para recortar esta capacidad.