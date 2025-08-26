Miquel Rosselló, ‘en Parragó’, pronunciará el pregón de la Beata de Santa Margalida

Miquel Rosselló Salvà, más conocido como en Miquel Parragó, será el pregonero de las fiestas de la Beata en Santa Margalida de este año. Rosselló es un conocido empresario en el municipio y desde hace años está vinculado a la organización de la procesión de la Beata que cada primer domingo de septiembre recorre las calles de la Vila y que aglutina a centenares de participantes entre payeses, carrozas, dimonis y bandas de música y xeremiers. Por su condición de coordinador el pregonero conoce muchos y variados detalles y anécdotas de la fiesta, tanto los que se ven como los más desconocidos.

Miquel Roselló colabora activamente en la vida asociativa de la localidad y fue concejal del Ayuntamiento margalidà en la legislatura 2007-2011.

El pregón será el próximo domingo 31 de agosto en la iglesia parroquial, a las 19 horas.