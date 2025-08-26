Fiestas
Miquel Rosselló, ‘en Parragó’, pronunciará el pregón de la Beata de Santa Margalida
Miquel Rosselló Salvà, más conocido como en Miquel Parragó, será el pregonero de las fiestas de la Beata en Santa Margalida de este año. Rosselló es un conocido empresario en el municipio y desde hace años está vinculado a la organización de la procesión de la Beata que cada primer domingo de septiembre recorre las calles de la Vila y que aglutina a centenares de participantes entre payeses, carrozas, dimonis y bandas de música y xeremiers. Por su condición de coordinador el pregonero conoce muchos y variados detalles y anécdotas de la fiesta, tanto los que se ven como los más desconocidos.
Miquel Roselló colabora activamente en la vida asociativa de la localidad y fue concejal del Ayuntamiento margalidà en la legislatura 2007-2011.
El pregón será el próximo domingo 31 de agosto en la iglesia parroquial, a las 19 horas.
- El bofetón del ‘municipal’ o el vecino que no entendía qué era un cheque: un funcionario del Ayuntamiento de Santa Margalida recopila las anécdotas que no se ven
- El reto de fabricar un velero artesanal en Mallorca sin ser carpintero naval
- El PP de Inca advierte de un gran aumento de los casos de okupación: 'Los vecinos han llegado al límite de su paciencia
- Un británico busca fotos perdidas del 'pub' de su familia en Magaluf para estimular la memoria de su madre con alzhéimer
- Una nueva urbanización acabará de llenar de chalés el pequeño Estany den Mas
- Un dron refuerza el control marítimo en Baleares y permite detectar en tiempo real las irregularidades en el litoral
- Banyalbufar devuelve al Consell una subvención de más de 300.000 euros que debía destinarse a la nueva biblioteca
- Orgull de Poble condena un ataque homófobo contra un joven diseñador en Sant Llorenç