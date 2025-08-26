Marratxí subasta nueve solares municipales donde se podrán construir viviendas: consulte aquí cómo pujar

El Ayuntamiento de Marratxí ha iniciado una subasta pública de nueve solares de propiedad municipal donde se podrán construir viviendas. El gobierno municipal presidido por el alcalde Jaume Llompart (PP) considera que se trataba de un "patrimonio inmovilizado" y defiende que los fondos que se obtengan se destinen a la compra y rehabilitación de edificios históricos del municipio. La decisión se formalizó a través de un decreto de alcaldía del pasado 7 de agosto de 2025.

En esta resolución municipal, publicada esta semana en el Boletín de la Comunidad (BOIB), consta que la valoración conjunta de estos terrenos asciende a 2,7 millones de euros, antes de impuestos. Los solares se encuentran en las calles Gardènia (números 4, 10 y 12) y Atenes (números 3, 7, 9, 11, 13 y 15). Los precios de salida oscilan entre los 234.296 y los 338.215 euros.

El procedimiento establece que las ofertas deberán presentarse al alza, en sobre cerrado, sin poder ser inferiores a la tasación inicial. Se exige además una garantía provisional equivalente al 5 % del valor de cada solar, sin IVA.

Finalización del plazo

El plazo para la presentación de ofertas finaliza el 15 de septiembre de 2025 a las 14.00 horas. Los interesados pueden registrarlas por vía electrónica a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP), en las oficinas de Correos o en el registro municipal. La apertura de sobres tendrá lugar el 22 de septiembre de 2025, a las nueve de la mañana, en el Salón de Juntas del consistorio.

En declaraciones a este diario, el regidor de Contratación del Ayuntamiento de Marratxí, Juan Antonio Estarellas, explicó que las parcelas en venta se ubican en las urbanizaciones de sa Planera y de Son Macià.

“Es patrimonio que tenemos inmovilizado, que no genera ningún beneficio, ya que no se puede construir nada a nivel municipal. Son zonas urbanas. La idea es que se puedan construir viviendas en urbanizaciones consolidadas, donde no hay consumo de nuevos terrenos, sino que ya están destinados a ese uso y ahora salen al mercado”, señaló.

Añadió que el objetivo del consistorio es “reinvertir los ingresos obtenidos en patrimonio real para el municipio: comprar edificios históricos o rehabilitarlos, de forma que los pueda disfrutar la ciudadanía”.

Sobre el procedimiento, el regidor recordó que “es una subasta a sobre cerrado; las ofertas pueden presentarse en el Ayuntamiento a través de la página web o bien de forma presencial". "Una vez finalice la exposición pública, se procederá a la apertura de sobres”, indicó.