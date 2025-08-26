Memòria local
Homenatge tardà al Bahia, el ‘meeting point’ de Can Picafort
El bar de davant el mollet ja existia abans que qualsevol dels seus clients més vells. El local que agombolava una fauna social diversa va tancar fa un parell de mesos, però la mort ara del seu propietari, en Vicenç Mandilego, ha fet més dolorosa la ferida
Enguany dia 15 d’agost no ha estat igual per a una part de Can Picafort. No poder anar després dels patos a fer el vermut i una picadeta al Bahia deixava una sensació d’orfandat, de festa incompleta. Fa mesos que el bar mític de davant el mollet té tancat i la terrassa recollida, però malgrat això semblava que no havia desaparegut del tot. La mort ara den Vicenç Mandilego, el seu propietari, fa més mal a la ferida. No és només la clausura nostàlgica d’una època, sinó també la pèrdua d’un refugi tribal i un estil que semblava etern i impertorbable.
El Bahia-Bar (per les vistes a la badia d’Alcúdia, escrit a la façana amb lletres de fusta vermelles i fora accent) ja existia abans que qualsevol picaforter d’avui. Tota la vida ha estat diferent de qualsevol altre cafè. Enmig d’hotels i turistes hi ha altres caus i punts de trobada, però cap com Can Pau, com l’anomenaven els veïnats per mor de l’antic propietari, l’amo en Pau Mandilego, germà de l’amo en Jaume, el pescador més conegut de la zona.
El Bahia tenia la qualitat d’agombolar tothom, ja fos la clientela de mitjana edat que hi anava a fer un rebentat i escurar-se les dents amb un palillo mentre arreglaven el món, o els modernos de la contrada a compartir moments a l’Insta entre cervesetes. Una taula de vips podia conviure amb una parella tota sola o amb els fills; una colla de ressacosos que venien de fet matx es descollonaven a mig metre de la rotlada de cacics i politiquetxos que se sentien els amos del corral. Taulades d’amics, de joves, de gent a passar l’estona abans de la paella. La fauna era variada, local i forana, cadascú a la seva, comentant la jugada. Un meeting point del segle XXI a Mallorca dins un negoci invariable de principis del XX. Màgic.
L’entrada pel carrer Isabel Garau era més bucòlica que per la terrassa de davant la mar. Una barrereta d’alumini fa d’entrada cap a un passadís descobert amb una parra per damunt. Una cisterna i el seu poalet just en passar el portal cridaven l’atenció. A dedins, la mateixa decoració de quan obriren -hi ha penjada una factura de 1916, quan era la Fonda Mandilego i Can Picafort una simple colònia)-, la qual cosa conferia al local el seu toc distintiu.
Carabasses seques i de formes allargades penjaven damunt el tasser, devora una col·lecció de botetes de fusta. Una closca de tortuga marina i un parell de caragoles de la mar envernissades arrodonien el conjunt. Darrera la barra, tota la paret plena de botelles de licor i en Vicente Mandilego, sempre en Vicente, taciturn, fora fer els comptes a ningú però que tampoc els hi fessin a ell.
Un cassiner sec, camisa despitrellada i amb un aire entre en Groucho Marx i en Chaplin, molt bona persona i en el fons amb molt bon sentit de l’humor, com el podien veure més darrerament. No és estrany que la mort den Vicenç Mandilego hagi sabut greu a molta de gent. Era un d’aquests personatges discrets que inspiren respecte a una comunitat.
El bar no només era la seva feina, també ca seva, literalment, un altre tret que feia especial el lloc. El menú era senzill però espectacular: Tapetes de rajada frita; de xampinyons coents; de croquetetes -l’únic plat que no era casolà-, de pica pica. Musclos passats per un poc d’aigua, amb un polsim de pebre bo i dues gotes de llimona; gambes bullides amb un punt de sal. I el plat estrella: les sipietes. La recepta podia semblar senzilla però era única, un gustet inigualable. Eren sipions fregits amb oli? amb suc de tomàtiga? enfarinovats? Chi lo sa? Allò cert és que eren irrepetibles.
La senzilla carta se servia sempre en fred, amb una forqueta petita i unes galletes d’Inca. Si eres de fora poble i demanaves un variat et quedaves una mica descol·locat, fins que et posaves el menjar a la boca.
Tot s’acabava prest i ja podies remugar; haver-te aixecat d’hora. L’alternativa eren unes patatilles i uns berberetxos de llauna marca no t’hi fixis, però així i tot, quina fòrmula tenien al Bahia perquè fossin delicatessen? Només s’explica per l’alquímia del local.
Mentre va ser viva madò Margalida Perelló, la madona de la casa, semblava que tenia el secret a les seves mans. Però el seu fill Vicenç va conservar exactament la mateixa fòrmula, la qual cosa va permetre que el Bahia seguís navegant fins enguany.
«Cerramos de de 14 a 16:30», continua posat adalt de les vidrieres principals el cartell anunciant l’únic moment de la setmana que el bar tancava. Com si acabada l’hora de la sesta les cortines s’haguessin d’obrir de nou i només hagués estat un malson.
