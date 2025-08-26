Four Seasons inaugura un nuevo chiringuito en la playa de Formentor

El complejo Four Seasons Resort Mallorca ha anunciado la apertura de un nuevo chiringuito en la playa de Formentor, bajo el nombre de Llum i Sal. El establecimiento se encuentra a pocos metros del mar y abrirá todos los días de 12.30 a 17.30 horas.

Según la información facilitada por el resort, la propuesta gastronómica incluye pescados y mariscos de proximidad, así como una selección de arroces y platos tradicionales. Entre las elaboraciones mencionadas figuran navajas gratinadas, rodaballo a la brasa, paella de verduras y arroz negro con vieiras. También se incorporan opciones inspiradas en productos locales, como las patatas de sa Pobla o la berenjena asada con queso feta.

Zona de hamacas

Además de la oferta de restauración, el espacio cuenta con zona de hamacas frente al mar disponibles con suplemento y servicio en playa. La empresa señala que gran parte del pescado procede de pescadores de la bahía de Pollença y que se ha priorizado el trabajo con proveedores de cercanía.

El nuevo chiringuito de Formentor / Four Seasons

La apertura se enmarca en la renovación del histórico establecimiento hotelero de Formentor, inaugurado en 1929 y actualmente gestionado por Four Seasons, que en los últimos años ha incorporado nuevas instalaciones y servicios.