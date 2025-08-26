Turismo
Four Seasons inaugura un nuevo chiringuito en la playa de Formentor
El espacio, llamado Llum i Sal, estará abierto al público en horario de mediodía y ofrece cocina basada en producto local
El complejo Four Seasons Resort Mallorca ha anunciado la apertura de un nuevo chiringuito en la playa de Formentor, bajo el nombre de Llum i Sal. El establecimiento se encuentra a pocos metros del mar y abrirá todos los días de 12.30 a 17.30 horas.
Según la información facilitada por el resort, la propuesta gastronómica incluye pescados y mariscos de proximidad, así como una selección de arroces y platos tradicionales. Entre las elaboraciones mencionadas figuran navajas gratinadas, rodaballo a la brasa, paella de verduras y arroz negro con vieiras. También se incorporan opciones inspiradas en productos locales, como las patatas de sa Pobla o la berenjena asada con queso feta.
Zona de hamacas
Además de la oferta de restauración, el espacio cuenta con zona de hamacas frente al mar disponibles con suplemento y servicio en playa. La empresa señala que gran parte del pescado procede de pescadores de la bahía de Pollença y que se ha priorizado el trabajo con proveedores de cercanía.
La apertura se enmarca en la renovación del histórico establecimiento hotelero de Formentor, inaugurado en 1929 y actualmente gestionado por Four Seasons, que en los últimos años ha incorporado nuevas instalaciones y servicios.
