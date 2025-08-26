El dispositivo de seguridad y los parkings habilitados para las fiestas de Sant Agustí 2025 en Felanitx
La fiesta 'felanitxera' arrancará a partir de las 9 de la mañana con el esperado pregón de El Cosso en la Plaça de s'Arraval
La verbena de Sant Agustí empezará a las 20 horas en el Parc Municipal de sa Torre y bajará el telón a la una de la madrugada, hora en la que deberá terminar la celebración
El concejal de Policía del Ayuntamiento de Felanitx, Sebastià Adrover, ha explicado que el dispositivo de seguridad previsto para las fiestas de Sant Agustí que se celebran este jueves 28 de agosto con el fin de garantizar la seguridad ciudadana y la buena convivencia durante estos días tan especiales para el municipio”.
“Por la mañana el control será asumido principalmente por la Policía Local de Felanitx, que destinará más de 50 agentes. A partir del mediodía, la Guardia Civil y Tráfico se sumarán al dispositivo para realizar controles de acceso al municipio. Serán refuerzos que vendrán desde Palma, aunque no podemos concretar la cifra exacta de efectivos”, ha detallado Adrover.
El concejal ha recalcado también que se recomienda utilizar los aparcamientos habilitados, como el del Torrentó, el solar de la futura escuela nueva, el del futuro hospital y el nuevo aparcamiento en la entrada de Campos.
En cuanto a la movilidad, Adrover ha subrayado que “se han reforzado los autobuses del TIB de salida de Felanitx, y recomendamos a todo el mundo planificar las salidas con tiempo y de manera escalonada para evitar aglomeraciones”.
El objetivo de todo este dispositivo no es otro que vivir las fiestas de Sant Agustí con tranquilidad, seguridad y respeto.
Pregón
La jornada de Sant Agustí arrancará sobre las nueve de la mañana con el esperado pregón de El Cosso en la Plaça de s’Arraval. A las 11 tendrá lugar la solemne eucaristía presidida por Jaume Obrador donde danzarán los Cavallets. Otro de los momentos culminantes de la jornada será tras la misa cuando las autoridades pasarán por el Palio frente al Convent de Sant Agustí.
La verbena de Sant Agustí arrancará como el año pasado más pronto. En este caso la música empezará a las 20 de la tarde y concluirá a la una de la madrugada. Contará con las actuaciones de Ipop’s, Horris Kamoi y La década prodigiosa. A la una de la madrugada, será la hora marcada para que la jornada de Sant Agustí baje el telón y termine la celebración tanto la verbena como la fiesta en la calle. Cabe recordar que el año pasado se incorporaron un conjunto de limitaciones para evitar el descontrol vivido en 2023. Así como ya ocurre en el Much de Sineu, Felanitx también fija una hora límite, en este caso, la una de la madrugada para finalizar los conciertos y los 'tardeos' de las calles. Los bares además también deberán retirar las barras exteriores.
