El dispositivo de seguridad y los parkings habilitados para las fiestas de Sant Agustí 2025 en Felanitx

La fiesta 'felanitxera' arrancará a partir de las 9 de la mañana con el esperado pregón de El Cosso en la Plaça de s'Arraval

La verbena de Sant Agustí empezará a las 20 horas en el Parc Municipal de sa Torre y bajará el telón a la una de la madrugada, hora en la que deberá terminar la celebración

Una instantánea de la verbena de este lunes.

Una instantánea de la verbena de este lunes. / Aj

Rosa Ferriol

Rosa Ferriol

Felanitx

El concejal de Policía del Ayuntamiento de Felanitx, Sebastià Adrover, ha explicado que el dispositivo de seguridad previsto para las fiestas de Sant Agustí que se celebran este jueves 28 de agosto con el fin de garantizar la seguridad ciudadana y la buena convivencia durante estos días tan especiales para el municipio”.

“Por la mañana el control será asumido principalmente por la Policía Local de Felanitx, que destinará más de 50 agentes. A partir del mediodía, la Guardia Civil y Tráfico se sumarán al dispositivo para realizar controles de acceso al municipio. Serán refuerzos que vendrán desde Palma, aunque no podemos concretar la cifra exacta de efectivos”, ha detallado Adrover.

La 'pamboliada' reunió el lunes a centenares de personas en el Parc Municipal de sa Torre.

La 'pamboliada' reunió el lunes a centenares de personas en el Parc Municipal de sa Torre. / Aj

El concejal ha recalcado también que se recomienda utilizar los aparcamientos habilitados, como el del Torrentó, el solar de la futura escuela nueva, el del futuro hospital y el nuevo aparcamiento en la entrada de Campos.

En cuanto a la movilidad, Adrover ha subrayado que “se han reforzado los autobuses del TIB de salida de Felanitx, y recomendamos a todo el mundo planificar las salidas con tiempo y de manera escalonada para evitar aglomeraciones”.

El objetivo de todo este dispositivo no es otro que vivir las fiestas de Sant Agustí con tranquilidad, seguridad y respeto.

Pregón

La jornada de Sant Agustí arrancará sobre las nueve de la mañana con el esperado pregón de El Cosso en la Plaça de s’Arraval. A las 11 tendrá lugar la solemne eucaristía presidida por Jaume Obrador donde danzarán los Cavallets. Otro de los momentos culminantes de la jornada será tras la misa cuando las autoridades pasarán por el Palio frente al Convent de Sant Agustí.

Noticias relacionadas y más

La verbena de Sant Agustí arrancará como el año pasado más pronto. En este caso la música empezará a las 20 de la tarde y concluirá a la una de la madrugada. Contará con las actuaciones de Ipop’s, Horris Kamoi y La década prodigiosa. A la una de la madrugada, será la hora marcada para que la jornada de Sant Agustí baje el telón y termine la celebración tanto la verbena como la fiesta en la calle. Cabe recordar que el año pasado se incorporaron un conjunto de limitaciones para evitar el descontrol vivido en 2023. Así como ya ocurre en el Much de Sineu, Felanitx también fija una hora límite, en este caso, la una de la madrugada para finalizar los conciertos y los 'tardeos' de las calles. Los bares además también deberán retirar las barras exteriores.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El bofetón del ‘municipal’ o el vecino que no entendía qué era un cheque: un funcionario del Ayuntamiento de Santa Margalida recopila las anécdotas que no se ven
  2. El reto de fabricar un velero artesanal en Mallorca sin ser carpintero naval
  3. Un británico busca fotos perdidas del 'pub' de su familia en Magaluf para estimular la memoria de su madre con alzhéimer
  4. Una nueva urbanización acabará de llenar de chalés el pequeño Estany den Mas
  5. Este lunes arranca la temporada de llampuga con buenas perspectivas e innovaciones tecnológicas
  6. Un dron refuerza el control marítimo en Baleares y permite detectar en tiempo real las irregularidades en el litoral
  7. Sale a subasta un piso de 315.000 euros en el exclusivo Pula Golf de Son Servera, procedente de una quiebra
  8. Banyalbufar devuelve al Consell una subvención de más de 300.000 euros que debía destinarse a la nueva biblioteca

El partido vecinal Llibertat Llucmajor reclama el cierre inmediato de la "granja de los horrores"

El partido vecinal Llibertat Llucmajor reclama el cierre inmediato de la "granja de los horrores"

El dispositivo de seguridad y los parkings habilitados para las fiestas de Sant Agustí 2025 en Felanitx

El dispositivo de seguridad y los parkings habilitados para las fiestas de Sant Agustí 2025 en Felanitx

Homenatge tardà al Bahia, el ‘meeting point’ de Can Picafort

Homenatge tardà al Bahia, el ‘meeting point’ de Can Picafort

Vendimia 2025: Una gran añada con menos productividad

Vendimia 2025: Una gran añada con menos productividad

Miquel Rosselló, ‘en Parragó’, pronunciará el pregón de la Beata de Santa Margalida

Miquel Rosselló, ‘en Parragó’, pronunciará el pregón de la Beata de Santa Margalida

Marratxí subasta nueve solares municipales donde se podrán construir viviendas: consulte aquí cómo pujar

Marratxí subasta nueve solares municipales donde se podrán construir viviendas: consulte aquí cómo pujar

Sale a subasta un piso de 315.000 euros en el exclusivo Pula Golf de Son Servera, procedente de una quiebra

Sale a subasta un piso de 315.000 euros en el exclusivo Pula Golf de Son Servera, procedente de una quiebra

Cala Rajada arranca con éxito la temporada de llampuga tras completar el cupo de capturas en horas

Cala Rajada arranca con éxito la temporada de llampuga tras completar el cupo de capturas en horas
Tracking Pixel Contents