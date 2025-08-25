Vendimia 2025: Las variedades locales demuestran una mayor resiliencia ante el cambio climático

La vendimia de las bodegas que forman parte de la Indicación Geográfica Protegida Vi de la Terra Mallorca ya ha recolectado el 30% de la producción total. Una vendimia que dio inicio a principios de agosto en los viñedos de las bodegas Can Ribas (Consell) i Castell Miquel (Alaró) con las variedades blancas Premsal y Chardonnay. La presidenta de la IGP, Magdalena Mesquida, ha informado, en el transcurso de una merienda ofrecida a los medios de comunicación en la bodega Sa Cabana (Binissalem), que las previsiones para esta temporada, en líneas generales, son muy positivas, y aunque la producción pueda ser algo menor en algunas zonas de la isla, como en el caso de Binissalem, debido a la fuerte sequía, las lluvias que se produjeron en los meses de abril, mayo y julio, han favorecido la producción en otras zonas de Mallorca como la Serra de Tramuntana o es Migjorn. Pero si hay un dato destacable, ha indicado Mesquida, es el hecho de que las variedades locales siguen demostrando una mayor resiliencia ante el cambio climático que se está dando.

En definitiva, se espera obtener una uva de gran calidad. Entre el 30% de esta producción ya recolectada, cifra que equivale a 1.981.156 quilos de uva, también figuran variedades blancas como el Sauvignon Blanc y el Giró Ros, y negras como el Merlot. Este lunes, en Sa Cabana, el equipo de vendimiadores estaba recogiendo la variedad negra Callet. Sin dejar de hablar de variedades, de cara a la vendimia de 2026, la IGP Vi de la Terra Mallorca espera poder contar con la autorización para poder introducir tres nuevas: Esperó de Gall, Escursac y Giró Negre. Con este dato, Magdalena Mesquida ha querido resaltar que la IGP sigue creciendo en el nombre de variedades de uva para la elaboración de sus vinos pero también en la incorporación de bodegas; de hecho, ha señalado, este año se han incorporado unas cuantas más y ya suman 84 las que están inscritas.

Novedad

Una de las novedades más destacables de esta vendimia de 2025 es la introducción de la cartilla digital, una herramienta informática que viene a substituir a la cartilla en papel que, desde siempre, utilizaban los viticultores y cuyo objetivo, con este proceso de digitalización, es el de facilitar algunas de las tareas que llevan a cabo como, por ejemplo, el control de quilos que se recogen por hectárea, ahorrando así tener que editar varias copias en papel y múltiples desplazamientos por parte de las auditoras del Consejo Regulador a las diferentes bodegas.

Raimundo Alabern Montis, del celler Son Puig (Puigpunyent), es todo un experto en viticultura y uno de los impulsores de la IGP Vi de la Terra Mallorca. El experto ha hecho una valoración positiva de la trayectoria que se ha seguido para que la IGP esté donde está a día de hoy. Alabern también ha querido resaltar el boom en lo que se refiere a bodegas que han tomado parte en este proyecto así como el hecho de que la combinación de variedades de uva tradicionales con otras nuevas haya conllevado la elaboración de unos vinos mejores, pues, en su opinión, ha indicado que las denominadas locales si están ayudadas de otras nuevas acaban dando un mejor resultado. De hecho, ha apuntado, la única de las autóctonas que tiene más posibilidades de funcionar sola es el Premsal Blanc. Alabern también ha comentado que en lo que se refiere a exportación de vinos mallorquines, los mejores clientes son los alemanes, suizos y suecos, pues una vez han visitado nuestra isla y probado nuestros vinos después quieren seguir degustándolos en su país.