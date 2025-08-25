El reto de fabricar un velero artesanal en Mallorca sin ser carpintero naval

Seguro que cuando Juan Sebastián Filippini(Paso de Los Toros, Uruguay, 1976) llegó a Mallorca no se esperaba que algún día podría navegar con su propio barco. Un barco hecho por él mismo, queremos decir. Y es que para este ingeniero en telecomunicaciones, las herramientas de carpintería eran algo extraño hace apenas seis años, cuando todo empezó a tomar forma. “El mar siempre me llamó la atención” reconoce. “De hecho me saqué aquí el PER en 2017 y me puse a mirar veleros de segunda mano”. Pero a Filippini le gusta hacer cosas, no exactamente restaurarlas. Lo de comprar algo, si en realidad se puede crear desde cero, resulta raro para un hombre acostumbrado a los cálculos.

Juan Sebastián Filippini construye su propio barco. / Sebastià Sansó

Así que empezó a explorar, a investigar por las redes. “Vi que había gente que se construía su propia embarcación”. Así fue como, sin conocimientos de náutica ni de carpitería, inició el ‘hágaselo usted mismo’ que le ha traído hasta aquí. Y cuando nos referimos a aquí es un espacio prestado por un amigo dentro de una finca, a escasos kilómetros de Son Macià (Manacor) y a poco tiempo en coche de Portocristo, donde Sebastián vive con su familia. Un lugar libre, con vistas, donde acude los fines de semana para ir dando forma a un bote de reminiscencias estadounidenses, pensado para navegar cerca de la costa, y hecho con costillas de madera de sapel e iroco y forro de pino.

“Si ahora mismo lo calafateara y lo lanzara al agua, ya flotaría”, dice satisfecho por todo lo sudado, por todo lo disfrutado, desde 2018, cuando unos meses antes de la pandemia comenzó el proyecto al que, según él mismo, le quedan unos dos años más: “Calculo que en verano de 2027 estará completamente listo para navegar”.

Pero el Catalina (nombre de la madre de Jaume Barceló, con quien empezó a construir) no es un llaüt ni una embarcación tradicional sino un velero Chesapeak, una embarcación americana pensada para costear a 5 millas de la costa, y cuyos planos Filippini sacó del libro de George Buehler, un hombre que, como él, había emprendido el viaje de hacer navegable un sueño de madera y vela cangrejera.

Todo debe ser pesado, cada tornillo, cada elemento: “si falta peso se le puede añadir, pero no puede sobrar porque afectaría a la estabilidad”, concluye recordando que también ha tenido que adecuarse a la madera asequible que hay en Mallorca, descartando el pino de Oregón original de Buehler.

Características

De forma y volumen ya apreciables, el barco mide unos 5,40 metros de eslora (la misma longitud del mástil) por cerca de 2 metros de anchura. Una longitud que fácilmente llegará a los 6 añadiendo el timón y el botarón de proa. Para poder maniobrar por el puerto sin necesidad del viento, el Chesapeak contará con un pequeño motor de cuatro caballos.

Una pregunta importante sería, ¿Cualquiera puede construirse su propio velero sin tener una titulación o años de artesanía en ello? En teoría construir un barco por uno mismo, así, sin más, no es legal en España. Sí en otros países europeos si se es residente.

La solución más sencilla para que todo fuera bien y los cálculos cuadraran desde un principio fue empezar homologando los planos con un ingeniero naval, hacer los cálculos de pesos de acuerdo con la normativa europea y determinar los usos y la zona a navegar. Un aspecto administrativamente aburrido y económicamente costoso.

A lo que hay que sumar también las inspecciones periódicas que un profesional de Capitanía de Marina debe ir aprobando en cada fase. En su caso el decano del colegio de ingenieros navales de Balears. “Para mi, lejos de ser un problema, es muy útil y aprendo mucho de cada visita”.

Si todo sigue su rumbo, el Catalina será botado en el puerto de Portocolom en verano de 2027, un acontecimiento proyectado para el que quedan jornadas de trabajo, ahora más llevaderas “viendo que el barco ya tiene la forma. Probablemente le añada algo de fibra en la cubierta y pinte el casco de rojo oscuro, pero se irá viendo durante estos meses”.