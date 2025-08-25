El raor se podrá pescar un día antes en Mallorca y Menorca: la veda se levanta este domingo

La Dirección General de Pesca de Govern ha adelantado un día, al 31 de agosto, el inicio de la pesca del 'raor' en aguas interiores de Mallorca y Menorca, una "modificación excepcional" acordada a propuesta del sector que suministra el material para la pesca recreativa y que pretende "favorecer la actividad". La apertura de la veda de esta especie emblemática, el 'raor' raor (Xyrichtys novacula) se adelanta un día para que se pueda pescar el domingo 31 de agosto, para facilitar el abastecimiento de camarón para la pesca del raor el primer día de temporada. El cambio solo afecta a Mallorca y Menorca porque, a petición de los consells Ibiza y Formentera, en las Pitiusas se mantiene el inicio para día 1 de septiembre.

La veda de pesca del raor se implantó en 2000 después de que el Govern iniciara en 1996 un programa de seguimiento de las poblaciones de esta especie. El estudio detectó una reducción progresiva de la talla media del raor, no sólo comparándola con datos de 1952 o de zonas protegidas, como Cabrera, sino también observando la evolución negativa entre 1996 y 1999, circunstancia que justificó el establecimiento de la veda de la pesca de esta especie tan apreciada comercialmente.

La pesca del raor está prohibida entre el 1 de abril y el 31 de agosto de cada año, para respetar su temporada de cría. La veda del raor tiene como finalidad evitar su captura durante el periodo de reproducción. Estudios recientes del Laboratorio de Investigaciones Marinas y Acuicultura (LIMIA) y del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (Imedea) han confirmado que la medida ha favorecido la recuperación de la población, incrementando su abundancia y la medida media de los ejemplares. Desde la implantación de la veda, la talla de los raors se ha recuperado progresivamente en todo Baleares y, a partir de 2013, la talla media siempre supera la registrada en 1994.

En la última temporada, la talla de las poblaciones estudiadas directamente por el Govern en Mallorca fue de 162 mm, un 34 % superior a la de 1999 (124 mm) lo que supone que el peso medio individual de los raors de 2024 (58 g) fue el doble que en 1999 (26 g), el año inmediatamente anterior a la veda.

La Orden publicada por el Govern adelanta el fin de la veda en aguas interiores de Mallorca y Menorca al domingo 31 de agosto, un día antes de lo habitual. Tiene vigencia para los años, como en 2025, en que el primer día hábil de pesca —el 1 de septiembre— cae en lunes. Según el director general de Pesca, Antoni Grau, "se trata de una medida que no pone en riesgo la sostenibilidad del recurso, que se encuentra en un estado excelente de conservación".

Multa de 151 € por pez si no se respeta la veda

El Govern ha recordado a los pescadores que es obligatorio respetar el número máximo de capturas (50 raors/persona/día), para garantizar la continuidad y la sostenibilidad de esta pesquería tradicional. Estos días la inspección pesquera del Govern intensifica su actividad en las zonas de pesca del raor para controlar la pesca ilegal y sancionar a los posibles infractores.

No respetar una veda está tipificado como infracción grave en la normativa pesquera y se puede castigar con una multa mínima de 151 euros por pez y, en consecuencia, puede ser de una cantidad muy elevada dependiente de las circunstancias de la infracción.

En las zonas de reserva marina, se tienen que registrar las capturas y comunicarlas al Servicio de Recursos Marinos del Govern, preferentemente mediante la aplicación de móvil Diari de Pesca.

A partir de los datos recogidos con estas declaraciones (5.400 desde 2019), la pesca del raor supone el 12 % del esfuerzo y el 15,7 % de las capturas (Kg) anuales de la pesca recreativa de embarcación en Baleares.

Para esta temporada "se esperan resultados similares a los de 2024, a pesar de que difícilmente serán mucho mejores, porque la talla media de los raors tiene un límite biológico próximo a los 180 mm, que solo se da en zonas prohibidas a la pesca", ha afirmado Grau.