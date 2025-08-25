Gadma, tras limpiar el faro de ses Salines: "Hemos pasado de la isla de la calma a la isla de la suciedad"

“Hemos pasado de ser la isla de la calma a la isla del ruido y la suciedad”. Es el serio aviso que lanza el grupo ecologista GADMA tras dar por finalizada la limpieza de la costa no urbanizada de Mallorca con la actuación realizada este fin de semana en el faro de ses Salines en dirección a Cala Màrmols. “Es una vergüenza que, con los mecanismos que tenemos hoy en día, no podamos disfrutar de una isla limpia”, lamenta GADMA, cuyos voluntarios han recorrido un tramo de poco más de un kilómetro entre el faro de ses Salines y Cala Màrmols y aseguran que “la costa parecía un estercolero”. Los voluntarios describen la gran cantidad de suciedad que han encontrado, desde pateras hechas pedazos con los motores rotos y tirados sobre las rocas a montañas de cuerdas y redes por todas partes a animales muertos sobre las rocas como “un caballo o quizá sea una vaca”, cuentan asombrados desde GADMA. También se han encontrado ropa y botellas de plástico y latas, que puntualiza que “son nuevas de este año y no vienen del norte de África”.

“Hemos podido constatar, cada vez que hemos limpiado costa, que las embarcaciones particulares y los catamaranes llenos de turistas están amarrados a la costa, vulnerando clarísimamente la distancia obligatoria de 50 metros. Además de infinidad de motos acuáticas pasando a toda velocidad junto a la orilla”, avisa el portavoz del grupo ecologista, Bernat Fiol. “Con la masificación turística de estos últimos años, estos parajes vírgenes se han ido llenando cada vez más, hasta estar tan concurridos como si fueran playas urbanizadas, poniendo en riesgo la preservación de la naturaleza. Hace dos semanas limpiamos la costa de Son Serra de Marina en dirección a Son Real, y el panorama era el mismo: grupos de gente caminando por el sistema dunar, caballos andando por la playa junto al mar, etc.”

Campañas

Por ello, GADMA reclama al Govern que ponga en marcha campañas divulgativas con carteles, en todos los idiomas posibles, advirtiendo de las consecuencias a la gente que actúe mal, además de la presencia de más agentes de medio ambiente, que “son muy necesarios en los tiempos que vivimos”. “Su labor es vital: el problema de la masificación, año tras año, va en aumento y se ha perdido el control de la costa virgen”, justifican.

El grupo critica que el Govern creó la conselleria del Mar y todos pensaron que “sería para poner más mecanismos para controlar este tema, pero los problemas están creciendo”. “Pedimos a los políticos que gobiernan esta tierra que se acerquen a ver los problemas que tenemos en la costa para buscar soluciones. Si no es así, no los necesitamos”, aclaran.