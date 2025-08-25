Cala Rajada arranca con éxito la temporada de llampuga tras completar el cupo de capturas en horas
Los pescadores esperan a mañana para conocer el precio medio en lonja, aunque lo que más les preocupa es si podrán mantener el cupo de capturas
El primer día de capturas de llampuga en la cofradía de pescadores de Cala Rajada ha sido de buen agüero. De las ocho embarcaciones dedicadas a este arte de pesca, cinco han salido a faenar este lunes y han capturado el cupo de 150 piezas por día y embarcación en tan solo unas horas.
Ello es indicativo de lo bien que se presenta la temporada este año, aunque desde el entorno de los marineros gabellins, no quieren alzar la campanas al vuelo, ya que la temporada acaba de iniciarse y habrá que esperar a los próximos días para saber si las capturas se mantienen. Lo que sí es cierto es que los ejemplares capturados son de tamaño considerable. Ahora esperan a mañana a saber cómo será el precio medio en lonja pero sobre todo les preocupa si se podrá mantener el cupo de las capturas.
Sistema tecnológico
Esta temporada se probará un sistema tecnológico desarrollado por la empresa Satlink en el marco del proyecto Life Oasis liderado por Alnitak, que instalará en los barcos cajas con GPS, cámaras y sensores para dar a los pescadores información en tiempo real sobre condiciones y presencia de llampugas. Estas pruebas piloto, que se harán al inicio de la campaña, buscan evaluar la viabilidad de un sistema interconectado que optimice las decisiones de pesca.
