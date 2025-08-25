El Ayuntamiento de Llucmajor finaliza las obras de derribo parcial del CEIP Urbanitzacions

El Ajuntament de Llucmajor anunció este lunes que ha finalizado el derribo parcial del CEIP Urbanitzacions, actuación que se llevó a cabo en cumplimiento de la sentencia judicial y que contaba con un presupuesto de 1,3 millones de euros, aprobado en el pleno municipal.

"Los trabajos se han ejecutado según el calendario previsto y con todas las garantías de seguridad, permitiendo cerrar una fase clave para poder avanzar en la mejora del centro educativo", destacó el Consistorio en un comunicado.

A partir de este momento, se abre una nueva etapa en que la conselleria de Educación tendrá que asumir la rehabilitación y reconstrucción de los espacios afectados, según recordó el Ayuntamiento llucmajorer.

"Cumplimos con nuestra responsabilidad"

La regidora de Educación, María Cristina Pomar, destacó el cumplimiento de los plazos de la demolición: “Con esta actuación el Ayuntamiento de Llucmajor cumple con su responsabilidad y demuestra el compromiso con la comunidad educativa. Ahora toca continuar avanzando en coordinación con la Conselleria para que los alumnos dispongan de unas instalaciones en condiciones óptimas".