Costumari Popular
Sant Bartomeu sol banyar el paperí...
Avui és sant Bartomeu
Patró de Montuïri, Capdepera, Consell, ses Salines, Sóller, Valldemossa, i els llogarets de Jornets i Cascanar. D’origen hebreu, el seu nom significa “fill de Ptolemeu”. Va viure al s. I i fou apòstol de Jesús; predicà a l’Índia on va patir martiri. Sant Bartomeu és també patró de tot un seguit d’oficis que utilitzen ganivets i eines de tall a més de pell; per aquest motiu és el patró de carnissers, fabricants de llibres, guants i altres articles de pell, així com també dels sabaters, sastres, manobres i mercaders de formatge. També sol ésser invocat en cas de trastorns nerviosos per la paciència i capacitat d’aguantar el patiment que demostrà durant el seu martiri. En la iconografia cristiana se’l sol representar amb un barba (símbol de senectut i respecte), un llibre (simbolitzant la saviesa), un ganivet (utilitzat durant el seu martiri), i fins i tot en algunes ocasions amb fragments de pell que duu sota el braç (també en una clara referència al seu escorxament de viu en viu). El Bartomeu dels evangelis sinòptics era probablement el patronímic de Natanael, nomenat així únicament en l’Evangeli de Sant Joan. Natanael, per tant Bartomeu, va conèixer Jesús gràcies a Felip; en veure’l, Jesús digué: “Vet aquí un veritable israelita on no hi ha falsedat”. De la seva vida, després de la Pentecosta, no se’n sap res. Segons la tradició va morir decapitat.
Sant Agustí (28)
Aureli Agustí, més conegut com a Agustí d’Hipona o sant Agustí (Tagaste, 354-Hipona, 430) és una de les figures més importants en el desenvolupament del cristianisme, considerat de fet com un dels pares de l’Església. L’obra filosòfica d’Agustí de Hipona significa el primer esforç important d’harmonitzar la fe i la raó, la filosofia i la religió. La seva influència posterior és enorme, i ultrapassa l’àmbit de la teologia. És considerat un dels pensadors fonamentals de la història occidental. La gran fe de la seva mare, santa Mònica (27), li va fer abandonar la vida llicenciosa que duia de jove. Home de gran intel·ligència, va convertir-se en un dels més grans pensadors i defensors de la fe cristiana. El seu nom significa “consagrat pels bons auguris”. És el protector dels impressors i dels teòlegs. En els països de llengua alemanya se’l considerava guaridor de les malalties dels ulls, per assonància amb Augen (ull), errònia arrel del nom Agustí. Era representat com a bisbe, i a partir del s. XV el seu atribut és un cor en flames, o traspassat per fletxes; també se’l representa amb un calze o amb un nin. És el patró de Felanitx.
Sant Joan Baptista (29)
El seu origen hebreu, Yohanam, significa “el Senyor és misericordiós”. Va predicar la penitència batejant amb aigua, com va fer amb Crist. És el protector dels hotelers, passatgers, sastres i curtidors. Els Evangelis diuen que Joan era fill de Zacaries i d’Isabel, cosina de Maria i que va néixer uns sis mesos abans que Jesús. Segons la tradició apòcrifa, Maria el va tenir en braços; de la seva infància els Evangelis no diuen res. Fou precursor de Jesús, va viure com un asceta, predicà la conversió y batejà al riu Jordà. Va morir decapitat per ordre d’Herodes, que el va fer empresonar perquè li reprovà la conducta (Herodes vivia amb Herodies, l’esposa del seu germà). El rei, per orgull, cedí al desig de Salomé, filla d’Herodies, que durant el banquet va ballar tan bé que podia demanar el que volgués i, instigada per sa mare, demanà el cap de Joan en una safata de plata.
Sant Joan dels ulls de polls
Sant Joan Degollat. En commemoració que a sant Joan li varen tallar el cap, es creu que els vegetals que són tallats avui no tornen a brotar. És el pitjor dia per a podar o exsecallar arbres o arbusts. En canvi és el millor dia per arrencar herbes dolentes. Avui la gent es guardava molt d’anar al barber o a la perruqueria i, en canvi, aprofitava per anar al callista i treure’s els ulls de poll i les durícies; per això també es coneix aquesta diada com sant Joan dels ulls de poll.
Entra la Lluna nova
Ja és hora de començar a llaurar i preparar el guaret per a l’any que ve. Si llaurau el dia de sant Joan Degollat (29) no naixerà vinagrella; de totes maneres, molts pagesos diuen que no convé llaurar el mes d’agost perquè la terra cova. També ja es tancaven dins la soll els porcs per engreixar. Quant al temps, diuen que els dies d’agost que fa boira, els mateixos dies d’abril de l’any que ve sol ploure. Si plou aquest mes hi sol haver esclata-sangs dins l’octubre. A mitjans agost, a les terres de secà, es feia la festa de les mesurades, amb motiu la mesura del blat i la partició d’aquest entre el propietari i l’amitger, era el moment de reunir una bona dot per casar els fills. Si voleu fer malbé el gram sense fer servir herbicides, passau una rella i, amb la calor i el foc del sol, es morirà. Les figues agostenques són a la plena, i amb un pa amb tomàtiga, una mica d’oli de la terra, un poc de formatge... no hi ha menjua més bona!
Sabíeu que...
Divendres (29) és el Dia Internacional contra els assajos Nuclears. Dissabte (30) és el Dia Internacional de les Víctimes de desaparicions forçades.
Avui és la Fira de sant Agustí a Felanitx. Dilluns (25) és sant Josep de Calassanç, patró dels mestres. Dimecres (27) és santa Mònica, patrona de les dones casades. Dissabte (30) és la Festa del Sequer, a Lloret de Vistalegre.
«Una dona marinera / sempre mira d’on ve el vent, / tant si és Llevant com Ponent / es manté sempre a l’espera. / I s’enamora, no es cansa, / i viu en l’opinió / que després de la maror / sol venir una bonança».
