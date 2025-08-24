Maria de la Salut rinde homenaje al cronista Biel Bergas, "un gran contador de historias"

El corresponsal de Maria de la Salut, Biel Bergas, cambia de papel. En esta ocasión, en lugar de ser el cronista que desgrana la realidad para contarla a sus lectores, pasa a ser el gran protagonista de la velada, una velada sorpresa que fue organizada con motivo de su 75 aniversario. El Tribut 3 x 25 organizado por Blat Xeixa y familiares tuvo lugar en el Casal de Cultura. Fue una velada para rendir un cálido, emotivo y merecido reconocimiento a Biel Bergas, «el cronista de Maria».

De hecho, Damià Quetglas que habló en nombre de la revista Sa Plaça, reivindicó «el papel de periodista de Biel». «En los años 70, ya era un entusiasta de informar sobre el pueblo. Abrió un camino hacia una información más cercana». Reconoció ante el público que «un periodista es un personaje un poco incómodo. La prensa ganó un buen corresponsal pero Maria perdió un buen alcalde», sentenció Quetglas que acabó su discurso con un «pero aún estás a tiempo», una frase que desató las risas entre el público. La directora de Diario de Mallorca, Marisa Goñi, desveló que conoció a Biel Bergas cuando era redactora y acudió a las fiestas de Maria con Maria Antònia Oliver. «En seguida me percaté que era un gran conversador». Del que fue corresponsal de este rotativo durante décadas destacó su habilidad para aportar una visión universal a una historia local. «Me sorprende que no te hayas enterado de la fiesta», confesó Goñi para destacar su perspicacia detrás de la noticia. «Algo sabía». «No veia res clar», contestó el homenajeado visiblemente emocionado por el cariño que sus familiares y amistades le quisieron regalar en el día de su 75 aniversario. «En el diario, se decía que si había una información de Maria que no estaba firmada por Biel Bergas, es que no había ocurrido en Maria», le confesó.

La periodista Margalida Solivellas destacó del homenajeado su maestría por ser una persona normal pese a que su vida ha estado marcada por la poliomielitis. «Su madre quería que fuera un niño como los otros. Ha dado una lección de vida». Otra de las cualidades que destacó Solivellas es que Bergas es un gran contador de historias. Otra de las voces presentes en el acto fue Andreu Manresa: «Un periodista levanta ampollas pero si cuentas lo que le sucede a la gente, la gente te respeta». Y es lo que ha sucedido con Biel Bergas.

Desde Blat Xeixa tenían claro que «Biel Bergas se merecía un reconocimiento de este tipo». No dudaron en destacar su empeño constante de superarse. En nombre de sus familiares, su sobrino Toni reveló la importancia que ha tenido la figura de «el tío» a la hora de forjar su personalidad. «En la imagen de los sobrinos está el tío sentado en su despacho con el ordenador y la imagen de Che Guevara a su espalda. En el despacho también había libros, discos y muchas conversaciones. Nos recibía siempre con alegría y nos daba grandes lecciones de vida para ser mejores personas. «El tío ha sido un pilar vertebrador de la familia, un referente», unas palabras que emocionaron al gran cronista de Maria, «un gran luchador», una persona que «no necesitó clemencias, pues él solo supo defenderse», una persona que «siempre ha sido pura honradez», en fin, una «persona excepcional». Como regalo colectivo le entregaron un cuadro que Joan Mariando creó expresamente para Biel Bergas.