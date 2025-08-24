Este lunes arranca la temporada de llampuga con buenas perspectivas e innovaciones tecnológicas

En la cofradía de pescadores de Cala Rajada, ocho embarcaciones —dos más que en la temporada anterior— ya están preparadas para el inicio de la temporada de captura de la llampuga, que comenzará este lunes 25 de agosto.

Cada barco dispondrá de 40 capcers o puntos de fondeo para lanzar sus redes, aunque el cupo estará limitado a 120 kilos diarios por embarcación. Desde la cofradía se prevé una buena campaña, ya que en los últimos días se han avistado numerosos ejemplares y, además, de un tamaño superior al habitual para estas fechas.

Como novedad, esta temporada se llevarán a cabo unas pruebas tecnológicas en colaboración con la empresa Satlink. El proyecto consiste en instalar, en cualquiera de los capcers, unas cajas equipadas con GPS, cámara y otros sensores que transmitirán a los pescadores, a través del teléfono móvil, información en tiempo real sobre la presencia de llampugas, la posición geoestacionaria, la fuerza del viento, el estado de la marea y otros parámetros.

Estos datos permitirán a las tripulaciones decidir si es recomendable lanzar las redes de captura o incluso si acudir o no a un punto de fondeo, en caso de que no haya previsión de capturas.

De momento, se trata únicamente de unas pruebas piloto para comprobar la viabilidad de un sistema interconectado a través de Internet. Dichas pruebas se realizarán una vez iniciada la temporada de pesca.

‘Raor’

Otra de las novedades en materia de pesca llega a finales de semana con el preciado ‘raor’. Este año la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha avanzado un día el final de la veda del raor (Xyrichtys novacula) en Mallorca y Menorca para que el primer día de pesca caiga en domingo. Así, la veda se levantará este domingo 31 de agosto.

Cabe recordar que la medida se acordó en marzo a propuesta de los comercios dedicados a la venta de cebo para la pesca del raor y con la aprobación de la Comisión de Cogestión de la Pesca Recreativa. La justificación se encuentra en que el cebo procede de la Península y no llega a Balears durante los fines de semana, lo que dificulta el abastecimiento necesario para el inicio de la temporada de pesca cuando el 1 de septiembre, primer día hábil de pesca, cae en lunes. Así los pescadores se garantizan comenzar la temporada con un suministro adecuado.