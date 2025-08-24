‘Cavallets’ y ‘Cossiers’ danzan en honor a Sant Bartomeu en Sóller y Montuïri

Esta jornada dominical ha estado marcada en muchos municipios de la Part Forana por la festividad de Sant Bartomeu. En algunos municipios como Montuïri las danzas de los Cossiers son una tradición de lo más arraigada que este año conmemora su 275 aniversario, en otros puntos de la isla como es el caso de Sóller estas figuras legendarias se han recuperado.

Así, el presbítero Juan Peregrino presidió esta mañana dominical la misa mayor con motivo de la festividad de Sant Bartomeu en Sóller. Uno de los momentos más destacados de la celebración eucarística fue la entrega de un ramo de flores por parte de las Valentes Dones, tanto en su versión infantil como adulta.

El instante más esperado llegó con la actuación de los Cavallets y los Cossiers dentro del templo. Ante el altar mayor, ambos grupos interpretaron sus danzas folclóricas, durante las cuales ofrecieron albahaca al santo patrón. Es especialmente significativo que, por primera vez, las dos agrupaciones actuaran de manera conjunta en honor al patrón, tras la recuperación de estas figuras legendarias que representan tanto a los Cossiers como a los Cavallets.

Con motivo de las fiestas, el rector de Sóller, Eugeni Rodríguez, bendijo la capilla de las Ánimas de la parroquia de Sant Bartomeu, después de un proceso de restauración que se ha prolongado durante dos años. La rehabilitación ha supuesto una inversión de 30.000 euros, financiada gracias a aportaciones particulares y a la recaudación procedente de las visitas turísticas.

Además, los Cavallets y los Cossiers de Sóller protagonizaron juntos, por primera vez en la historia reciente, una pasacalles con motivo del día del patrón de la ciudad. El recorrido, entre la Rectoría y la parroquia, contó con el acompañamiento de los xeremiers. Tras la comitiva, ambos grupos ofrecieron una breve demostración frente al templo parroquial.

En Montuïri

Los Cossiers de Montuïri volvieron a llenar las calles de la localidad con sus danzas y aroma a alfabaguera en honor a Sant Bartomeu, a quien dedicaron L’Oferta durante la celebración de la eucaristía. Durante su recorrido, los Cossiers danzaron ante las cuatro ‘cossieres’ que bailaron en Madrid en 1956 y que todavía viven. Se trata de Francisca Verger de ‘Cas Secretari’, Francisca y Joana Xamena y Catalina Mas ‘Soqueta’. Y es que un grupo de mujeres conocidas como Cossieres participaron en un campeonato estatal de danza y se proclamaron campeonas de España de danza antigua.