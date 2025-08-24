En Biel Bergas, un ‘mariando’ imprescindible
Viu, caparrut, inquiet, divertit, resilient, bona persona, bromista, generós, sarcàstic, decidit, geniüt. Pens en Biel Bergas i em ve al cap tot això, però segurament allò que més li pega és que és molt -però molt- mariando. En el seu cas fins al punt que a moltes bandes el coneixen per «en Biel de Maria»; una persona indefectiblement lligada al seu poble. En Biel estima Maria, i molta gent de Maria estima en Biel.
Malgrat ser de números i haver fet de comptable, sempre ha tengut la curolla d’escriure, de contar coses, d’informar. I gràcies a aquesta vocació durant anys hem tengut la sort que fos el corresponsal de Diario de Mallorca a Maria de la Salut. Així és com els seus lectors ens familiaritzàrem amb topònims com s’Arraval, la plaça del Pou, Deulosal, Montblanc, Son Mas, Son Perot, Son Roig, Roqueta... Coneguérem tota casta de mariandos i les seves històries, fossin centenaris, jovent que destacava per qualque activitat o els estrangers que es convertien en nous veïnats del poble.
Ens ha contat històries memorables com la den Toni Mas, el tupamaro mallorquí, la visita en els anys 50 de n’Errol Flynn al desaparegut cafè de Can Morey després d’una cacera o com va acabar la processó de Maria.
Com a cronista en Biel Bergas ha escrit de tot: obituaris, perfils, reportatges, successos, ressenyes culturals -des dels Premis Font i Roig al mític Rock ’n’ Rostoll-, de pagesia, entrevistes... Sempre amb un estil molt directe i clar, com quan va demanar fora embuts a un batle: «Sabeu escoltar?».
Precisament la política ha estat un dels temes que més li han apassionat, i és que Maria ha donat molt de joc, ja sia la legislatura 1987-1991 (quatre batles en quatre anys) o la famosa i insòlita moció de censura entre el PSM i el PP.
Maldament no ho ha tengut fàcil, en Biel Bergas mai ha anat de víctima i és un lluitador. La seva actitud vital és admirable, i encara que ell no se sent gens protagonista, es mereix el reconeixement pels seus 75 anys que ahir li feren tants d’amics que l’aprecien dins i fora Maria, i la seva família, el seu puntal.
Els homenatges, en vida. I si són a gent tan humil i noble com en Biel Bergas, més que més.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una británica compra una finca en Mallorca para acoger a sus 100 gatos, pero una familia la ocupa
- El mapa de los apellidos más frecuentes en cada municipio de Mallorca
- El PP de Inca advierte de un gran aumento de los casos de okupación: 'Los vecinos han llegado al límite de su paciencia
- Una nueva urbanización acabará de llenar de chalés el pequeño Estany den Mas
- Un británico busca fotos perdidas del 'pub' de su familia en Magaluf para estimular la memoria de su madre con alzhéimer
- Un dron refuerza el control marítimo en Baleares y permite detectar en tiempo real las irregularidades en el litoral
- Sant Roc: la tradición e identidad de Alaró
- Orgull de Poble condena un ataque homófobo contra un joven diseñador en Sant Llorenç