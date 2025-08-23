El PSOE denuncia la falta de un Plan de Emergencias en Sóller un año después de la DANA

El portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Sóller, Jaume Mateu, ha denunciado la “inacción” del equipo de gobierno por no disponer aún de un Plan Municipal de Emergencias, a pesar de tratarse de una obligación legal y de un compromiso adquirido por el consistorio.

Bomberos intervienen en las inundaciones en el Port de Sóller en agosto de 2024. / Joan Mora

Según Mateu, el concejal de Gobernación, Carlos Darder, anunció que ya se habían establecido contactos con empresas para la redacción del documento. Sin embargo, “a día de hoy no tenemos constancia ni del inicio de los trabajos ni de ninguna previsión para su aprobación”.

Los socialistas recuerdan que precisamente estos días se cumple un año de la DANA que provocó graves inundaciones en el Port de Sóller, con importantes daños en viviendas de planta baja y en negocios de la zona, tanto en el Port como en la playa de Can Repic. La situación obligó entonces a una actuación de urgencia por parte de los servicios de emergencias.

Mateu advirtió de que la ausencia del Plan resulta especialmente preocupante en una época del año con alto riesgo de incendios y de posibles episodios de lluvias torrenciales. “Muchas instituciones han trabajado en prevención y concienciación, pero en Sóller el pacto PP-Porcel parece más preocupado por sus campañas en redes sociales que por una gestión real y efectiva”, concluyó.

Gota fría

La semana pasada se cumplió un año del paso de la gota fría (también denominada DANA) que dejó un balance desolador en el Port de Sóller. En apenas unas horas, se registraron 114 litros por metro cuadrado en el Camp de Sa Mar y 102 en Sa Figuera, lo que provocó el desbordamiento de torrentes y canales incapaces de absorber tal volumen de agua.

La consecuencia más grave fueron las inundaciones que anegaron varias calles del Port y de la playa de Can Repic. En la calle Santa Maria del Camí, dos viviendas quedaron completamente inundadas con más de 60 centímetros de agua, obligando a desalojar a sus familias y a la intervención de los bomberos con bombas de achique.

En Can Repic, el agua también cubrió el carrer del Notari Villegas, afectando a varios establecimientos. La DANA provocó además daños en la carretera del Port y en la de Deià debido a la intensidad de las precipitaciones en un margen de tiempo muy reducido