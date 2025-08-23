Montuïri vive Sant Bartomeu con Cossiers, Dimoni y la tradicional bendición de 'alfabaguera'
La localidad del Pla vive con intensidad la 'revetlla de Sant Bartomeu'
Una multitud congregada en la plaza Major se ha rendido este sábado a las danzas ancestrales de los Cossiers y a las persecuciones del ‘Dimoni’ en la revetlla de Sant Bartomeu que como cada año ha llenado las calles de la localidad del Pla de corregudes, llenderades, danzas ancestrales y aroma a alfabaguera.
Bendición
Este 23 de agosto, los Cossiers han sido Josep Canuto como Dama, Miquel Miralles, Miquel Ginard, Pere Servera, Joan Albert Cerdá, Toni Bergas y Toni Miralles Martorell mientras que Tomeu Fullana se ha enfundado el traje de banya verda. Como manda la tradición, tras el primer baile inaugural en el cadalso, los Cossiers se han dirigido a la iglesia para celebrar las Completes en honor a Sant Bartomeu. No ha faltado la bendición de la alfabaguera.
