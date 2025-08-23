Una fuente gigante para saciar la sed durante las fiestas de Sant Bartomeu de Sóller

Sóller vive desde este viernes sus fiestas patronales en honor a Sant Bartomeu. En el marco de una iniciativa promovida desde Servicios Sociales y en el marco del Plan contra Adicciones, el ayuntamiento ha instalado una fuente gigante para que los ciudadanos puedan saciar su sed en estas calurosas jornadas festivas.

La fuente gigante instalada en Sóller. / Joan Mora

Actos

Las fiestas arrancaron este viernes y se prolongarán hasta el domingo cuando concluirán con el espectáculo pirotécnico que irá a cargo del grupo Esclatabutzes. Durante estos días se sucederán actividades lúdicas, culturales, festivas y deportivas. Se presentará un libro que recoge la historia de los “caparrots” y “gegants” de Sóller y el próximo domingo se inaugurará la restauración de una de las capillas laterales de la iglesia parroquial dedicada a Sant Bartomeu.