Una fuente gigante para saciar la sed durante las fiestas de Sant Bartomeu de Sóller
El municipio celebra este fin de semana los festejos patronales
Sóller vive desde este viernes sus fiestas patronales en honor a Sant Bartomeu. En el marco de una iniciativa promovida desde Servicios Sociales y en el marco del Plan contra Adicciones, el ayuntamiento ha instalado una fuente gigante para que los ciudadanos puedan saciar su sed en estas calurosas jornadas festivas.
Actos
Las fiestas arrancaron este viernes y se prolongarán hasta el domingo cuando concluirán con el espectáculo pirotécnico que irá a cargo del grupo Esclatabutzes. Durante estos días se sucederán actividades lúdicas, culturales, festivas y deportivas. Se presentará un libro que recoge la historia de los “caparrots” y “gegants” de Sóller y el próximo domingo se inaugurará la restauración de una de las capillas laterales de la iglesia parroquial dedicada a Sant Bartomeu.
- Una británica compra una finca en Mallorca para acoger a sus 100 gatos, pero una familia la ocupa
- El mapa de los apellidos más frecuentes en cada municipio de Mallorca
- Banyalbufar devuelve al Consell una subvención de más de 300.000 euros que debía destinarse a la nueva biblioteca
- El PP de Inca advierte de un gran aumento de los casos de okupación: 'Los vecinos han llegado al límite de su paciencia
- Una nueva urbanización acabará de llenar de chalés el pequeño Estany den Mas
- Un dron refuerza el control marítimo en Baleares y permite detectar en tiempo real las irregularidades en el litoral
- Sant Roc: la tradición e identidad de Alaró
- Orgull de Poble condena un ataque homófobo contra un joven diseñador en Sant Llorenç