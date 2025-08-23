Un británico busca fotos perdidas del 'pub' de su familia en Magaluf para estimular la memoria de su madre con alzhéimer

Terri Fox ha iniciado una búsqueda en que se entremezcla la nostalgia, la empatía por el dolor ajeno y la esperanza. Este británico afincado actualmente en la Costa del Sol busca fotografías del pub que regentó su familia en Magaluf en los inicios del boom turístico, con el objetivo de estimular la memoria de su madre, que sufre alzhéimer. Todas las fotos que conservaba de aquel tiempo —un tiempo al que, asegura, querría volver— se perdieron en un incendio en su casa. Ahora, hace un llamamiento para que cualquiera que conserve fotos del Tudor, que así se llamaba el pub, se las envíe.

En el Magaluf de 2025, si algo abundan son los bares típicamente británicos. Con sus banderas de la Unión Jack, sus partidos de la Premier League, sus cervezas XL. Pero, en la década de los setenta, el Tudor era uno de los pocos que había en Magaluf. Estaba en lo que se conocían entonces como los apartamentos verdes, en la calle Contralmirall Riera, aunque llamar calle a aquello era demasiado optimista, recuerda Fox. “En aquel entonces era solo un camino de tierra que se inundaba cada invierno”, dice.

El Titanic ocupa hoy en día el lugar del antiguo Tudor, abierto en Magaluf en los 70 del siglo pasado / Juan Luis Iglesias

La historia de cómo llegaron Terri Fox y su familia al Magaluf previo a la masificación empezó en Cala Rajada, cuando él era un niño. En el año 1969, junto con sus padres y algunos familiares, pasaron allí tres semanas de vacaciones. “Toda la familia se enamoró de la isla, que con el tiempo acabaría siendo mi hogar. Posteriormente siguieron tres viajes más y, en el tercero, se tomó la decisión de emigrar”, rememora.

"Toda la familia se enamoró de la isla, que con el tiempo acabaría siendo mi hogar. Posteriormente siguieron tres viajes más y, en el tercero, se tomó la decisión de emigrar" Terri Fox

Con la ayuda de un amigo mallorquín “de pura cepa”, Sebastián, exploraron posibles ubicaciones para abrir un negocio familiar. Eligieron Magaluf, porque, explica Fox, en aquella época era un destino turístico durante todo el año.

Allí nació el Tudor, uno de los primeros bares británicos en un Magaluf, que no era la tupida trama urbana de hoy en día, sino que apenas se extendía por unas pocas calles. Se veían pocos coches. Y pocos autobuses. “Para un niño era un lugar y una época maravillosa, realmente como vivir en una novela de ‘Los Cinco’, de Enid Blyton. Íbamos descalzos por los pinares, montábamos caballos sin silla en el rancho que había detrás de la discoteca Oh Susanna. Vivíamos en Cala Vinyes, que también era muy diferente entonces: aparte del bloque de apartamentos donde residíamos, el hotel Forte Cala Vinyes y un puñado de villas, no había nada más”, comenta.

Caminando descalzo

Recuerda que caminaba descalzo, “atravesando almendros y pinares”, que antes de ir al colegio cruzaba por un hotel, se tiraba a la piscina, nadaba, salía y caminaba por la playa hasta llegar hasta el bar de sus padres para desayunar. Dice que su madre le regañaba siempre, porque estaba empapado antes de ir a clase en el Bellver International College, de Cala Major.

En su memoria ha quedado también el ambiente familiar que se respiraba en todo Magaluf. “Usábamos las piscinas y servicios de todos los hoteles; el personal nos conocía y hasta nos daban de comer gratis en los comedores. Todo el mundo te cuidaba, te conocía; era realmente un lugar seguro y sin preocupaciones”, dice.

Terri Fox / Cedida por Terri Fox

El Tudor fue un éxito. Hasta los jugadores del Derby County, que ganaron la liga inglesa a mediados de los setenta, se contaron entre sus numerosos clientes, pasándose tres semanas enteras en el bar. Los clientes más fieles les solían enviar incluso cajas de zapatos repletas de chocolatinas, que llegaban fundidas pero a ellos les daba igual, detalla.

Fallecimiento del padre

Pasó el tiempo y la familia emprendió nuevos caminos. Primero, regresaron al Reino Unido para volver después a Málaga. En España murió su padre hace unos años y ahora su madre padece alzhéimer. Terri Fox, que se dedica al mundo del espectáculo, no conserva imágenes de aquellos “años maravillosos” del Tudor. Un incendio en su casa arrasó con las fotografías.

Ahora pide ayuda para recuperar esa memoria visual de su vida y así despertar los recuerdos de su madre. “Ojalá pudiera volver a aquellos tiempos, porque creo que Mallorca, mi hogar, era entonces verdaderamente el lugar más mágico y hermoso en el que vivir”, concluye.