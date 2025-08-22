El túnel de Sóller bate su récord con más de 18.000 vehículos en un solo día

El túnel de Sóller pulverizó el pasado 24 de julio todos sus registros históricos de tránsito al alcanzar la cifra de 18.155 vehículos en solo 24 horas, según los datos oficiales facilitados por el Consell de Mallorca. Ese día circularon en dirección a Sóller 9.397 vehículos, mientras que en sentido hacia Palma lo hicieron 8.758, convirtiéndose en la jornada de mayor intensidad de tráfico desde la apertura de la infraestructura.

El episodio coincidió con un fenómeno cada vez más habitual en verano, conocido como “operación nube”, que se produce cuando el mal tiempo en las zonas de playa desvía miles de turistas y residentes hacia enclaves de interior y de montaña como Sóller. El 24 de julio, con cielos nublados en buena parte de la isla, la afluencia masiva de vehículos obligó a cerrar el túnel de forma intermitente ante el riesgo que suponía la acumulación de coches detenidos en el interior de la galería.

El registro del pasado julio marca un hito en la evolución del tráfico tras la pandemia. Según la comparativa con los últimos ejercicios, el verano de 2025 está registrando los volúmenes más altos de vehículos desde 2019. Los datos de 2023 y 2024 ya reflejaban una tendencia al alza: en los meses de julio y agosto de esos años, los promedios semanales se situaron entre 15.000 y 16.000 vehículos diarios, con ligeros incrementos en 2024 respecto a 2023. En 2025, sin embargo, el crecimiento ha sido más pronunciado. Solo en julio se contabilizaron varios días por encima de los 17.000 y 18.000 vehículos, cifras que superan ampliamente los máximos alcanzados en los dos veranos anteriores.

Jornada de saturación total

La magnitud de este incremento tuvo consecuencias directas en el valle de Sóller. Como recogió Diario de Mallorca, la localidad vivió una jornada de saturación total, con atascos en el acceso al Port y dificultades de movilidad en las principales vías del municipio por la masiva afluencia de vehículos de alquiler.

Comerciantes y vecinos expresaron su malestar por la presión que este aluvión de coches ejerce sobre un entorno urbano limitado, mientras que las autoridades municipales alertaron de que la situación podría repetirse en otras jornadas de gran afluencia.

Turistas en las terrazas del centro de Sóller / J.Mora

El récord del 24 de julio reaviva el debate sobre la movilidad en la Serra de Tramuntana y la capacidad de acogida de municipios como Sóller, Fornalutx o Deià, que en plena temporada alta reciben una presión turística difícil de absorber.

Mientras tanto, el de Sóller sigue consolidándose como el destino turístico preferido de los turistas en los días nublados o en los que amenaza lluvia con cifras este 2024 que superan con creces las registradas el año pasado hasta convertirse en récord histórico.