Un siglo de música y memoria: Felanitx rinde homenaje a sus Verbenas

El miércoles por la tarde y como preludio a la semana de Fiestas de Sant Agustí que empiezan este viernes con el pregón que realizará la Coral de Felanitx, el espacio conocido como “les Portasses de l’Hospici” de la localidad fue el lugar en el que alrededor de doscientas personas no quisieron perderse la presentación de un libro que, coordinado por Joan Círia, reúne diversos artículos en torno a las Verbenas de Felanitx, que este año cumplen cien años de vida.

La sesión, muy bien moderada por Margalida Estelrich, contó con las aportaciones en vivo de algunos de los autores de los escritos, así como de algunos músicos que han sido asiduos participantes de las veladas durante los últimos años.

Participantes

Entre los primeros, estaban Nicolau Barceló que firma un estudio sobre el grupo Horris Kamoi, Maria Artigues que habla de los músicos locales que han participado en estos cien años, Rosa Cons que elucubra el por qué de un portal de estilo morisco que daba la bienvenida al recinto verbenero, Maria Mesquida que referencia la iconografía de las portadas de los programas que anunciaban las fiestas patronales o Adrián Bono, hijo del cantante Santy Bono, que murió en un accidente de tráfico cuando tenía treinta y tres años.

Entre los segundos debemos destacar al guitarrista Toni Obrador, miembro de Los Pekenikes o Los Bravos, a Joan Barceló del grupo Horris Kamoi, a la cantante Sara Reus o a dos componentes del grupo Mar Blau.