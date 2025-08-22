Las prioridades de la vigilancia marítima

Hablar de avances y logros en el control del litoral marítimo y hacerlo en días en que la ruta migratoria desde Argelia hacia Mallorca esta más transitada que nunca, con muertos y pateras a la deriva de por medio y hacerlo aún en un verano en el que el número de ahogados en las playas también se dispara, produce, cuando menos, un cierto desasosiego y una impresión de desorden de graves consecuencias.

La primera sensación es la de que las prioridades están mal estructuradas y la capacidad de reacción o la sensibilidad hacia la premura humanitaria están infravaloradas, lo cual tiene consecuencias dramáticas. Si hacemos caso a la dirección general de Puertos y Transporte Marítimo de la conselleria del Mar y Ciclo del Agua, debemos alegrarnos porque un dron de ojos poderosos ha logrado cazar desde junio a 82 infractores con embarcaciones, para decirlo rápido, con papeles caducados o mal utilizados. No está nada mal, por lo menos tenemos confirmación administrativa de lo que se observa a simple vista, la anarquía de usos y abusos en el litoral balear, pero aún reconociendo los avances en el control, no podemos dejar de preguntarnos por qué no se pueden poner en práctica sistemas técnicos de semejante eficacia cuando los anhelos humanos de una vida mejor naufragan en las proximidades de Balears o, sin ir más lejos, los socorristas de las playas claman por su dignidad laboral y las banderas azules chocan con la seguridad de los bañistas.

Son cosas diferentes, competencias distintas, departamentos responsabilidad no compartida, se dirá. De hecho, es lo mismo que se apunta ante la crisis migratoria en la que prima la evasiva y el intercambio de culpas. La situación actual debería obligar a reaccionar, a replantear muchas cosas y a hacerlo con urgencia. Sin embargo, de momento, deberemos distraernos con un dron magnífico que ejerce la disuasión de prácticas irregulares y es buena herramienta para incentivar la legalidad y el respeto al medio ambiente, un pequeño alivio para los fondos marinos. Quien no se conforma es porque no quiere.