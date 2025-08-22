La plataforma ‘Aquest Tren No!’ cuelga pancartas en sa Pobla para intensificar su rechazo al trazado ferroviario

La Plataforma Aquest Tren No! está intensificando su campaña de protesta colocando pancartas en sa Pobla para visibilizar su rechazo al trazado, que atraviesa Sa Marjal (campo agrícola), del proyecto ferroviario que uniría la localidad con Alcúdia. Esta acción se produce tras la reciente aprobación de dos mociones por parte de MÉS per sa Pobla y del PP de sa Pobla, en la que se han apoyado mutuamente, con la oposición de IxsP, Pi, PSOE y Vox.

La decisión de la plataforma de colgar un centenar de carteles es la continuación de una serie de eventos que han avivado la tensión en el municipio sobre el proyecto ferroviario. En el pleno del pasado 14 de agosto, se debatió una moción presentada por el Partido Popular para la "movilidad sostenible y la protección del territorio" frente al proyecto del tren. La moción fue aprobada con los votos a favor del PP y MÉS, mientras que los partidos IxSP, PI, PSOE y Vox votaron en contra.

La sesiones plenarias se celebraron en un ambiente tenso. El alcalde, Biel Ferragut, tuvo que llamar al orden en varias ocasiones a los asistentes de la plataforma, la mayoría afectados por el trazado en sus fincas. Entre la ciudadanía, la indignación también se ha visto alimentada por la confusión en torno al plazo para presentar alegaciones. Además, las publicaciones en las redes sociales del Govern balear y las declaraciones de responsables de movilidad, que daban por hecho el proyecto del tren, también contribuyeron a la frustración de los vecinos, que han sumado unas 400 alegaciones.

Respuesta detallada

Tras el pleno, la Plataforma Aquest Tren No! emitió un comunicado calificando la participación ciudadana en la presentación de alegaciones como un "éxito rotundo" . La entidad exige al Govern una respuesta detallada y argumentada a las cerca de 400 alegaciones presentadas solo en el Ayuntamiento de Sa Pobla, advirtiendo que, de no ser así, la brecha con los responsables políticos aumentará. A día de hoy ya se visibilizan las pancartas amarillas y verdes que anuncian un capítulo más sobre la historia del tren del municipio, que visto lo visto se augura tensa. Entre los puntos que llaman más la atención del actual trazado, el A1, es el de agujerear la montaña de Son Fe o atravesar fincas con elementos históricos, entre otros. El GOB pide que se utilice la reserva de terreno prevista para la realización de la Autovia de Alcudia, así como un tranvia en el nucleo urbano. La división de si el pueblo quiere tren o no sigue en el aire entre la ciudadanía, dado que es el tema de conversación diario. Por su parte, Amics del Ferrocarril pide mejoras en el trazado del tren de sa Pobla a Alcúdia para minimizar su impacto