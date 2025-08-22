Orgull de Poble condena un ataque homófobo contra un joven diseñador en Sant Llorenç

Desde la asociación del Llevant LGTBIQ+, Orgull de Poble, se quiere condenar contundentemente unos hechos que, según su portavoz Adrià Sancho Oliver, tuvieron lugar el pasado 12 de agosto en Sant Llorenç, durante la fiesta de la Granotada, organizada por la asociación juvenil llorencina Granots i Sopes. En el transcurso del acto, un joven diseñador del municipio, de 18 años, sufrió agresiones tanto físicas como verbales. Fue alcanzado por bebida y cubitos de hielo, y además recibió insultos homófobos por parte de un reducido grupo de jóvenes, en su mayoría del pueblo.

Concentración en Sant Llorenç. / Biel Capó

Según detalla Sancho, mientras estaba actuando uno de los Djs, empezaron a oírse más insultos homófobos, por lo que el artista decidió parar su actuación, optar por poner música proveniente de un programa de streaming y, acto seguido, abandonar el escenario.

Desde Orgull de poble quieren condenar enérgicamente estos actos de un grupo de personas que “no representan a la mayoría y que todos sabemos quienes son”. “Se trata de hechos que hasta ahora no hemos querido parar o se nos ha ido de las manos, lo que no puede ser es que un joven del pueblo tenga miedo de ir por ciertos lugares poco transitados de su municipio. No basta con condenarlo, hay que poner medios para que no vuelva a pasar. Sabemos quienes son, los mismos que el día de la cursa nocturna proferían insultos al Presidente de Gobierno, gritando Pedro Sanchez hijo de pu…., sin que desde la megafonía institucional se pidiera silencio o respecto durante el multitudinario acto festivo”, asevera Sancho. El portavoz insiste en que se deben tomar “medidas rápidas”, ya que “esta familia ha llegado ha plantearse en irse a otro sitio a vivir”. “No son ellos lo que se tienen que ir sino los que tienen estos comportamientos incívicos.”

Por otro lado, el alcalde Jaume Soler aseguró a este periódico que el Consistorio actuó rápidamente, aplicando el protocolo y condenando los hechos. “El día siguiente convocamos un acto de condena y repulsa, donde se leyeron unos manifiestos que condenabam lo ocurrido y donde estuvieron presente la asociación organizadora, Granots i sopes, la entidadOrgull de poble y el consistorio”. El primer edil manifiesta que después de hablar con la Policía no estaba tan claro quienes fueron los autores de los hechos y que tampoco se recibió ninguna denuncia por parte de la parte afectada.

Referente a los insultos proferidos durante la carrera, el alcalde recuerda que “se actuó, se pidió a la gente que no se parara y se les invito a continuar participando en la carrera popular”. Soler también recuerda que su equipo de gobierno lleva dos años trabajando en el tema de igualdad y en actuaciones encaminadas a prevenir este tipo de comportamientos.