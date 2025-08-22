Nuevos rituales de enterramiento revelan datos claves sobre la necrópolis medieval de Son Sard
La disposición de las tumbas sugiere la existencia de enterramientos cristianos previos a la época de Al-Ándalus
El equipo de arqueólogos del proyecto Son Sard ha documentado nuevos rituales de enterramiento en el área de la necrópolis descubierta hace dos años, aportando datos reveladores sobre el uso histórico del yacimiento de Son Servera.
Los enterramientos recientemente localizados presentan una orientación este-oeste, diferente de las tumbas ya conocidas, dispuestas de norte a sur, lo que podría indicar la presencia de enterramientos cristianos anteriores a la época de Al-Ándalus. Esta hipótesis, según los especialistas, abre una nueva línea de investigación sobre la cronología del cementerio. Con estos hallazgos, el yacimiento de Son Sard se consolida como un referente en la investigación arqueológica de Mallorca, donde ya en 2012 se descubrieron unos baños romanos únicos en las islas.
Patrimonio local
"Son Sard continúa sorprendiéndonos. Cada campaña nos revela nuevas capas de nuestra historia, y estos rituales de enterramiento nos permiten entender mejor la complejidad cultural de nuestro territorio”, ha explicado la regidora de Patrimonio de Son Servera, Neus Galmés. Así desde el Ayuntamiento se seguirá apoyando este proyecto, que no solo tiene valor científico, sino que también refuerza “nuestro compromiso con la conservación y difusión del patrimonio local”.
El proyecto cuenta con la colaboración de la Universidad de Leiden (Países Bajos) y del Institut Català d’Arqueologia Clàssica con el fin de impulsar el estudio de la micromorfología del paisaje histórico, una metodología pionera en Baleares.
