Una nueva urbanización acabará de llenar de chalés el pequeño Estany den Mas

El consistorio manacorí ha dado esta semana el último paso para permitir la construcción de 77 viviendas unifamiliares en parcelas de 800 metros cuadrados, en unos terrenos costeros entre Punta Reina y s’Estany den Mas. Un espacio que ya se consideraba urbanizable desde la modificación del Plan Territorial de Mallorca (PTM) de 2004. Un número de viviendas que se suma a las 200 de la promoción Sunrise Bay Residence, actualmente en fase final de construcción y que quedarán listas en el segundo trimestre de 2026.

La historia, sin embargo, se remonta a los años 70. Concretamente a diciembre de 1979, cuando se aprobó el primer plan parcial para la zona. En aquel momento, los propietarios ya cedieron al consistorio el 30% de la superficie como espacios libres y zonas verdes.

Desde entonces han pasado 46 años y diez alcaldes de todos los colores políticos, sin que ninguno haya podido o querido detener el proceso. Sobre todo porque los derechos urbanísticos están reconocidos y una marcha atrás supondría una indemnización millonaria que el consistorio no podría asumir. En este sentido este medio ha intentado contactar sin éxito con el alcalde de Manacor, Miquel Oliver.

El proyecto

La promotora madrileña Tuinar Plots & Houses SL es la encargada de desarrollar esta urbanización de 10 hectáreas, que prevé chalés de planta baja y una altura. El arquitecto Rafael de las Heras Serrano diseñó el complejo de un total de 103.288 metros cuadrados en medio de matorral mediterráneo.

Según las condiciones de uso aprobadas inicialmente por el Ayuntamiento de Manacor el 31 de marzo de 2011, el proyecto contemplaba la posibilidad de una “zona hotelera intensiva” con bloques de apartamentos, tiendas e incluso un centro comercial. Por el contrario se prohibían “almacenes o industrias independientes y fábricas o talleres molestos”.

Finalmente, en 2012 se descartó esta opción para apostar por viviendas unifamiliares. Según la memoria del proyecto, las obras de urbanización tendrán ahora una duración aproximada de nueve meses una vez se inicien.

El proyecto, evidentemente, no ha estado exento de polémica. Los vecinos del polígono adyacente han presentado alegaciones denunciando la falta de accesos adecuados a la nueva urbanización. En los últimos años, sin embargo, el Ayuntamiento las ha ido desestimando. Ahora está prevista una reunión entre la delegada de Urbanismo, Núria Hinojosa, la promotora y los vecinos (representados por el exalcalde Pedro Rosselló), con el objetivo de intentar encontrar una solución al conflicto.

En junio de 2012, el pleno ordinario del Ayuntamiento de Manacor aprobó de manera provisional el Plan Parcial del polígono 6-22 de s’Estany d’en Mas, o lo que es lo mismo, la concesión de luz verde a la promotora madrileña Tuinar Plots & Houses SL para la construcción de hasta 77 nuevas viviendas unifamiliares en parcelas de 800 metros cuadrados, a escasos metros de la costa.

El equipo de gobierno, formado entonces por el PP y AIPC, argumentó que los terrenos constaban como urbanizables en la modificación del PTM de 2004, y que el espacio era una zona natural de crecimiento, ya que se situaba en el corredor que forman los dos complejos turísticos justo antes del inicio de la decena de calas vírgenes que aún resisten en el litoral manacorí. El alcalde Toni Pastor reconoció hace 13 años que una posible negativa “supondría tener que pagar unas indemnizaciones inasumibles para el consistorio. Estamos atados de pies y manos”.

Terràpolis

El debate urbanístico en s’Estany d’en Mas (Cala Romàntica) no se puede entender sin recordar el fracaso medioambiental del complejo Terràpolis. Aquella promoción, impulsada por Martinsa-Fadesa en 2006 y financiada por la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), preveía levantar 200 viviendas y varios servicios complementarios, incluido un campo de golf. Pero con la entrada en concurso de acreedores de la promotora, coincidiendo con la crisis inmobiliaria de 2008, tanto los 11 chalets junto al mar como los 189 interiores quedaron a medio construir.

Tras años de abandono, en 2020 la promotora catalana Bidder Newco solicitó formalmente al consistorio poder terminar 45 de los 189 chalets que quedaban junto a la torrentera. La licencia fue otorgada.

Tres años después, los nuevos propietarios, el holding madrileño Cranborne Invest SL, se dirigieron al departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Manacor solicitando una prórroga de 18 meses del periodo legal para finalizar la obra. Más tiempo para completar las instalaciones de fontanería y electricidad de 26 viviendas (22 adosadas y 4 aisladas) tras recibir los informes sectoriales de recursos hídricos pendientes.

Ahora la promotora Sonneil comercializa los chalés —algunos con piscina privada— bajo el nombre de Sunrise Bay Residences, con precios que oscilan entre 387.000 y 842.000 euros, y anuncia que estarán completamente terminados durante el segundo trimestre de 2026.