Esporles activa restricciones de agua: Queda prohibido regar jardines y llenar piscinas debido a la sequía

Esporles ha activado restricciones de agua ante la situación excepcional de sequía. En un bando municipal, se establecen medidas urgentes para garantizar el suministro de agua para consumo humano e higiene. Así se prohíbe el uso total de agua potable de la red municipal para regar jardines, huertos, árboles, zonas verdes y deportivas de carácter privado, a excepción de que se hagan con aguas depuradas.

Tampoco está permitida la limpieza de viales, terrazas, patios o similares de carácter privado, excepto que se haga con aguas depuradas. Queda totalmente prohibido el llenado o la renovación del agua de piscinas de uso privado, además de cualquier otro uso ornamental, lúdico o recreativo del agua. Estas medidas, que hasta ahora estaban en vigor en las urbanizaciones de Las Rotgetes y Jardín de Flores, afectan a la totalidad del municipio.

Hasta nuevo aviso

Las medidas tendrán vigencia hasta nuevo aviso y podrán ampliarse en función de la evolución de las reservas hídricas, llegando si fuera necesario a establecer cortes temporales de suministro. El Ayuntamiento de Esporles ha adoptado estas medidas urgentes para hacer frente a la situación excepcional de falta de lluvias y aumento del consumo de agua que afecta al municipio. Es verdad que desde abril se han ido desplegando campañas informativas de concienciación ciudadana sobre la necesidad de reducir el consumo de agua.

Aún así, en los últimos días las reservas en los puntos de captación han disminuido. El bando municipal recuerda que el incumplimiento de estas restricciones está regulado por el Reglamento Municipal del Servicio de Abastecimiento de Agua (BOIB núm. 20, de 8/02/2011) y hace un llamamiento a la colaboración de toda la ciudadanía para preservar un recurso esencial y garantizar el abastecimiento básico a todos.